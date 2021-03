Il bacio di Claudio Santamaria e Francesca Barra a Sanremo 2021 è la normalità di cui abbiamo bisogno, qualcosa che non riguarderà solo i congiunti. Amadeus l'ha sottolineato sul palco dell'Ariston alla fine della performance di Achille Lauro, che ha portato la sua hit Bam Bam Twist e la famosa coppia che era stata già protagonista del videoclip. Il videoclip del singolo infatti li aveva già visti protagonisti nelle vesti di John Travolta e Uma Thurman (Vincent Vega e Mia Wallace) di un Pulp Fiction particolarmente sensuale, sulle note del twist ‘You can never can tell' di Chuck Berry.

in foto: Sul set del videoclip Bam Bam Twist

“Un ballo a due, che è stato allo stesso tempo il più promiscuo ed il più elegante degli anni ‘mitici’ e ‘favolosi’ del Miracolo Economico“, come lo ha definito lo stesso Achille Lauro la scorsa estate e la Barra aggiunse: "Essere scelti come coppia da Achille Lauro, con un pezzo che ti entra nella testa e non esce più… aver condiviso con così tanta complicità la scena con Claudio e una squadra di professionisti pazzesca, è stata una delle esperienze più incredibili degli ultimi tempi! Grazie a tutti e ballate! Ballate …". Claudio Santamaria aggiunse una nota di romanticismo: "Se non con te, con nessuna mai" scrisse a corredo della foto del bacio.

Il ‘Malandrino' Achille Lauro li ha fortemente voluti mesi fa e li ha portati con sé a Sanremo, dove in qualità di congiunti hanno ballato vicini e concluso la performance con un bacio spontaneo. Ed è quella immediatezza dell'istinto che guida l'azione che manca, qualcosa che da più di un anno è stata espropriata della sua bellezza. Quelle labbra poggiate l'una sull'altra in diretta tv, senza allarmismi o espressioni contrariate, hanno rappresentato un momento che tutti stiamo aspettando e che arriverà il giorno in cui più nessuno si chiederà se due persone che si baciano sono nel pieno diritto di farlo.