Tra i programmi di stasera sabato 19 dicembre c'è "I soliti ignoti – Speciale Telethon" su Rai Uno. Il game show di Amadeus chiuderà la 31esima edizione della storica Maratona Telethon sulle reti Rai, un'iniziativa che ha lo scopo di sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno la serie tv "S.W.A.T." su Rai Due e la seconda puntata dello show "Ricomincio da RaiTre" su Rai Tre.

Tra i film di stasera 19 dicembre 2020 segnaliamo il film thriller "IT – Una mente pericolosa" su Rete Quattro, il film d'avventura "Dragon trainer" su Italia Uno e il film drammatico "Qualcosa è cambiato" su Rai Movie.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

20:30: Soliti Ignoti Speciale Telethon (Show)

Soliti Ignoti Speciale Telethon (Show) 01:15: Rai – News 24 (Programma di informazione)

Rai – News 24 (Programma di informazione) 01:50: Sottovoce (Programma di approfondimento)

Sottovoce (Programma di approfondimento) 02:20: Mille e in Libro (Programma culturale)

Rai Due

21:05: S.W.A.T. – "El Diablo" (Serie tv)

S.W.A.T. – "El Diablo" (Serie tv) 21:50: Criminal Minds – "Faccia a faccia" (Serie tv)

Criminal Minds – "Faccia a faccia" (Serie tv) 22:40: Criminal Minds – "E alla fine" (Serie tv)

Criminal Minds – "E alla fine" (Serie tv) 23:30: Tg2 Dossier (Programma di informazione)

Rai Tre

21:30: Ricomincio da Rai Tre (Show)

Ricomincio da Rai Tre (Show) 00:00: Tg Regione (Programma di informazione)

Tg Regione (Programma di informazione) 00:05: Tg3 Mondo (Programma di informazione)

Tg3 Mondo (Programma di informazione) 00:30: Tg3 – Agenda del Mondo (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:22: I.T. – Una mente pericolosa (Film thriller)

I.T. – Una mente pericolosa (Film thriller) 23:22: Prisoners (Film thriller)

Prisoners (Film thriller) 02:18: Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione)

Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione) 01:38: Popcorn 1981 (Programma musicale)

Canale 5

21:20: L'album di Tu si que vales (Talent show)

L'album di Tu si que vales (Talent show) 23:21: Speciale TG5 (Programma di approfondimento)

Speciale TG5 (Programma di approfondimento) 00:23: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 00:58: Striscia la Notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta)

Italia Uno

21:20: Dragon trainer (Film d'avventura)

Dragon trainer (Film d'avventura) 23:15: Dragon trainer 2 (Film fantastico)

Dragon trainer 2 (Film fantastico) 01:15: I Griffin – "Pranzo a rotelle" (Sitcom animata)

I Griffin – "Pranzo a rotelle" (Sitcom animata) 01:42: I Griffin – "Anche i ragazzi piangono" (Sitcom animata)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Cops – Una banda di poliziotti (Film commedia)

Cops – Una banda di poliziotti (Film commedia) 22:50: Debt collector (Film d'azione)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Qualcosa è cambiato (Film drammatico)

23:35: Samba (Film drammatico)

Rai Premium

21:20: Purché finisca bene – Una Ferrari per due (Serie TV)

23:20: Nozze romane (Film commedia)

Rai Storia

21:15: Camorra (Film drammatico)

01:05: Il giorno e la storia (Documentario)

La5

21:10: Grande Fratello Vip (Reality show)



01:05: X-Style (Rubrica)

La7

21:15: Il petroliere (Film drammatico)

00:40: Otto e mezzo (Programma di approfondimento)

La7d

21:30: Body of Proof (Serie tv)

22:20: Body of Proof (Serie tv)

TV8

21:30: Miss Christmas (Film sentimentale)

23:15: Un altro segnale divino (Film sentimentale)

Real Time

21:30: Vite al limite – La storia di Diana (Docureality)

23:15: Vite al limite – La storia di James K. (Docureality)

Cielo

21:15: Miele di donna (Film erotico)

23:15: Art Paul of Playboy – L'uomo dietro le conigliette (Documentario)

Nove

21:25: Tutta la verità (Programma di inchiesta)

23:30: Jeffrey Epstein – Chi ha ucciso il mostro? (Inchieste)

Paramount

21:10: Only You – Amore a prima vista (Film sentimentale)

23:00: We are Marshall (Film drammatico)

Iris

21:00: Sotto il segno del pericolo (Film d'azione)



23:59: Nome in codice: Broken Arrow (Film d'azione)

Dmax

21:25: Mostri di questo mondo (Documentario)

23:15: Cose di questo mondo (Documentario)

Focus

21:15: Indagini ad alta quota (Documentario)

23:15: Wild America Latina (Documentario)

Top Crime

21:10: Poirot – "Sfida a Poirot" (Film giallo)

23:05: Chicago P.D. – "Viaggio fatale" (Serie tv)