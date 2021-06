I naufraghi dell’Isola sapevano dell’esistenza dei colleghi spagnoli (con Onestini e Valeria Marini)

I concorrenti dell’Isola dei famosi 2021 erano al corrente della presenza in un’isola vicina dei colleghi protagonisti di Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola cui hanno partecipato Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Lo svela Ignazio Moser, naufrago arrivato in finale che ha raccontato di avere sentito in più occasione i colleghi spagnoli.