Chi pensa che i reality italiani siano trash dovrebbe farsi un giro di zapping su quelli spagnoli, che "osano" ben più di quanto non facciano i nostri programmi. Parliamo ancora una volta di Supervivientes che, dopo i primi piani (con gemiti in stereofonia) sulla notte di passione tra Colloricchio e Violeta di un paio d'anni fa, ha scelto di non censurare neppure un momento imbarazzante che ha visto protagonista il nostro Gianmarco Onestini. Il povero naufrago è stato vittima di un blocco intestinale ed è stato sottoposto a un clistere, con la scena mandata in onda in tv.

Polemica dal pubblico spagnolo

In realtà è una cosa del tutto normale che i naufraghi dell'Isola dei Famosi, di cui Supervivientes è l'edizione spagnola, manifestino problemi di questo tipo, dal momento che la loro dieta è composta di riso, cocco e poco pesce. La stranezza è la scelta di trasmettere un momento così intimo e delicato a Tierra de Nadie, lo speciale dedicato a Supervivientes in onda sul canale Cuatro. Inevitabilmente, la cosa ha scatenato critiche presso gli spettatori spagnoli. "Non capisco la voglia di umiliare Gianmarco mostrando quelle immagini… non era necessario!", scrive un'utente, "mi vergogno che in un Paese in cui si lotta per l'uguaglianza, la malattia o il disagio non vengano rispettati. Un programma dovrebbe prestare attenzione ai diritti intimi di una persona e non prenderla in giro". L'esternazione ha suscitato vari commenti indignati: "Se la base del giornalismo come si dice è quello di verificare l'informazione, quella della sanità è preservare la privacy del paziente", "La cosa peggiore è che sarà oggetto di risate e scherno", "Umiliazione al massimo".

Da Rosa Perrotta a Enzo Paolo Turchi, i momenti trash che l'Isola (non) ha mostrato

Comprensibile la polemica che la scena ha generato sul web in Spagna. Tornano in mente certi episodi analoghi dell'Isola dei Famosi italiana, che però vennero censurati o limitati. Quando Nadia Rinaldi confessò di aver fatto un clistere a Rosa Perrotta, la dichiarazione diventò un tormentone (con tanto di gif social), ma il momento non venne mai mandato in onda e sarebbe passato inosservato se la concorrente non ne avesse parlato. Al GF Vip Samantha De Grenet si mise a raccontare con particolari poco edificanti l'incontro con il medico per le sue difficoltà intestinali, ai tempi dell'Isola dei Famosi, ma venne presto censurata con un cambio di inquadratura. In realtà, c'è poco da scherzare sull'argomento, per chi ha sperimentato in prima persona i problemi fisici in un contesto estremo come quello dell'Isola: pensiamo al povero Enzo Paolo Turchi che fu costretto a ritirarsi a causa di un grave caso di emorroidi. Potremmo incasellarlo tra i momenti più trash della storia dell'Isola, che provocò infinite speculazioni e derisioni: per il pubblico fu in una certa misura un particolare grottesco, Turchi al contrario rise ben poco e sparse (comprensibilmente) molte lacrime.