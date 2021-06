La scena del clistere a Gianmarco Onestini a Supervivientes (l'Isola dei Famosi spagnola) passerà certamente alla storia non solo come una delle scene più trash di sempre ma anche come una caduta nel cattivo gusto e nella violazione dell'intimità personale. I problemi fisici del naufrago italiano sono stati mandati in onda senza remore, insieme alla scena stessa dell'intervento medico. Una scena su cui è intervenuta Rosa Perrotta, che anni fa all'Isola italiana fu coinvolta suo malgrado in un episodio analogo.

Il caso di Rosa e Nadia Rinaldi

Nel caso di Rosa, in una litigata piuttosto assurda con Nadia Rinaldi, quest'ultima tirò fuori un'informazione poco piacevole che forse il pubblico avrebbe preferito non sentire: "Ti ho fatto un clistere" restò negli annali, ma quando meno la scena non venne mai mandata in onda. La versione italiana del reality scelse di non mostrare un dettaglio così intimo e in generale tutto ciò che concerne i problemi fisici o le visite mediche dei naufraghi sostanzialmente non viene mai tramesso. La Perrotta ne ha parlato in una diretta con Casa Chi:

Non è una bella cosa da vivere, so in primis cosa si prova in quelle circostanze. Non è piacevole viverle quelle cose. Vederle poi spiattellate così, lo trovo veramente brutto, di pessimo gusto ed ai limiti della decenza. Io sarei impazzita se avessero fatto una cosa del genere con me. Di me lo disse una concorrente, è stata poco carina ma è stata ripagata allo stesso modo perché poi eravamo in nomination e Nadia abbandonò di lì a pochissimo l’Isola. Anche l’Italia non aveva apprezzato questa ‘carineria’, questo gesto un po’ così ‘raffinato’, tra l'altro usato contro di me in maniera becera.

L'episodio di Gianmarco Onestini

La ex naufraga (che di recente ha annunciato di essere incinta) è stata ancora più diretta nel parlare dello specifico episodio di Onestini: "Non so se fosse consapevole che venisse ripreso. Se lo era è veramente una roba grave, se non lo era è pure peggio. Va bene la dinamica, va bene lo share, ma a questi livelli non credo che sia accettabile una cosa del genere. Parliamo anche di diritti basilari umani che vanno tutelati. Va bene lo show ma non è bello da vivere né da far vedere. Penso che a nessuno interessasse far vedere questo poverino cui fanno un clistere". La scena di Onestini, mostrata senza remore dalle lamentele in bagno di Gianmarco all'intervento medico, è stata condannata anche da diversi spettatori spagnoli, che hanno giudicato la discutibile messa in onda come un'umiliazione al concorrente.