Fervono i preparativi per l'Eurovision Song Contest 2022. La prossima edizione dell'evento che vede sfidarsi i paesi europei a suon di musica, si terrà in Italia. La vittoria dei Maneskin con la canzone Zitti e buoni ha portato lo scoppiettante spettacolo nel nostro paese. Man mano che passano le settimane, si rincorrono ipotesi e indiscrezioni sui dettagli dello show. In queste ore, il settimanale Oggi, ha diffuso un'indiscrezione sui possibili nomi dei conduttori.

Chi condurrà l'Eurovision Song Contest 2022

L'indiscrezione diffusa da Oggi, parla di due nomi in pole position per diventare i conduttori dell'Eurovision Song Contest. Sul settimanale, Alberto Dandolo scrive: “La Rai pare abbia puntato gli occhi su Chiara Ferragni per l’Eurovision Song Contest 2022, che grazie alla vittoria dei Maneskin, si terrà in Italia. Alessandro Cattelan e Chiara Ferragni avrebbero messo d’accordo buona parte dei vertici di Viale Mazzini. Chiara Ferragni ha un’immagine internazionale, è amata dal mondo della Rete e sta conquistando velocemente anche il pubblico più tradizionale”. In effetti, l'eventuale scelta di Ferragni e Cattelan potrebbe rivelarsi particolarmente azzeccata. Nei giorni scorsi, è circolato anche il nome di Amadeus, ma la vicinanza della data dell'evento internazionale a quella di Sanremo 2022 e l'ipotesi sempre più concreta che il conduttore possa tornare a occuparsi del Festival per la terza volta, renderebbe questo scenario difficile da concretizzare.

Quale città ospiterà l'evento

Un altro nodo importantissimo da sciogliere, quando si parla dell'Eurovision Song Contest 2022, è la città che ospiterà l'evento. In queste ore sono state aperte le candidature, con dei requisiti molto precisi da seguire. Tra quelli indicati, la possibilità di ospitare tra gli 8 mila e i 10 mila spettatori, la presenza di un aeroporto internazionale a non oltre un'ora e mezza di distanza dal luogo in cui si terrà lo spettacolo e la presenza di strutture ricettive che possano assicurare almeno 2000 stanze d'albergo.