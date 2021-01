È iniziato mercoledì 27 gennaio su Rai 2 il nuovo format dedicato ai ragazzi, ma non solo. Si tratta de La Caserma, docu-reality ispirato allo show inglese Lads'Army, che si propone di far rivivere ai suoi partecipanti l'atmosfera del servizio militare. Anche in questo caso, come il noto precedente de Il Collegio, i concorrenti sono stati catapultati indietro nel tempo e dovranno affrontare le dure difficoltà imposte dalla vita nell'esercito, dimenticando le loro comodità, compresi i cellulari. Ventuno ragazzi tra i 18 e i 23 vivranno per alcune settimane nella caserma di Levico, in Trentino con rigide regole da rispettare. Come accadeva ne Il Collegio, anche qui i ragazzi devono affrontare il tanto temuto taglio dei capelli, avvenuto finora tra urla e lacrime, ma necessario per impartire agli ospiti della caserma una nuova educazione militare. Per ora c'è da ben sperare per il futuro del docu-reality, che è partito bene con la puntata d'esordio, portando a casa un buon 11.2% di share.

I concorrenti de La Caserma

Come anticipato, i protagonisti del format sono ragazzi, adolescenti, in tutto 21 che sono stati scelti accuratamente dalla produzione e ognuno di loro presenta un vissuto nonché un carattere che non passa inosservato. I ragazzi dovranno affrontare l'allontanamento da casa, ma soprattutto l'abbandono di determinate abitudini che contraddistinguono le nuove generazioni. Nella prima puntata ci sono già stati colpi di scena. La giovane Martina Abertoni ha annunciato di voler lasciare il programma già alle prime difficoltà. Dopo una dura prova ad ostacoli non superata, Martina è scoppiata in lacrime chiedendo di poter tornare a casa. Mentre i ragazzi si sono distinti per le prime "marachelle". I fratelli Lapresa insieme a Geroge Ciupilan e Luca Ferrettini, sono stati messi in punizione per il loro atteggiamento provocatorio, che non è affatto piaciuto ai coach, i quali li hanno spediti a correre in piena notte e ad imparare l'inno Nazionale. Ecco, i nomi dei concorrenti che entreranno nella prima puntata, ovvero le sei ragazze e i sette ragazzi:

Alice Paniccia (22 anni) Elena Santoro (21 anni) Erika Mattina (23 anni) Linda Mauri (22 anni) Martina Albertoni (19 anni) Naomi Akano (19 anni) Alessandro Badinelli (22 anni) Antonio Gennarelli (19 anni) George Ciupilan (18 anni) Luca Ferettini (18 anni) Nicolas e William Lapresa (21 anni) Omar Hussain (23 anni)

Chi è Alice Paniccia

Alice Paniccia ha 22 anni e a Roma lavora come insegnante di danza e yoga. Ha un carattere esuberante che la aiuta a socializzare più con gli uomini che con le donne. Anni fa ha avuto un fidanzato nelle forze armate che le ha fatto conoscere, di riflesso, il mondo dell’Esercito. Restia a seguire gli ordini, non vede l'ora di cimentarsi con il rigore della vita militare.

Chi è Elena Santoro

Elena Santoro ha 21 anni ed è una studentessa romana, nonché figlia di una delle prime coppie nate nell’Esercito. Padre Colonnello, madre Maggiore e psicologa, nonché prima donna a ricoprire un ruolo militare. Partecipa per cimentarsi con un’istituzione dall’alto valore simbolico per la propria famiglia e per rendere orgogliosi i genitori. Nella clip di presentazione mostrata durante la prima puntata si è detta prontissima per la sua nuova esperienza: "Non sono spaventata, mia madre e mio padre sono militari per cui non ho paura". Elena ha attirato parecchio l'attenzione proprio per i suoi contrasti: "Metto i tacchi ovunque, agli scout mi chiamavano cerbiatto vanitoso".

Chi è Erika Mattina

Erika Mattina ha 23 anni e viene da Brugherio, un comune nella provincia di Monza e Brianza. Neolaureata in scienze dei servizi giuridici è un’attivista e con la fidanzata Martina gestisce una pagina Instagram in cui producono contenuti LGBTQIA+. Ha sempre avuto un bel rapporto con famiglia, ma con il coming out non è si sentita accettata in pieno dai suoi. Partecipa al programma per dimostrare di essere una ragazza con una marcia in più rispetto alle altre.

Chi è Linda Mauri

Linda Mauri ha 22 anni ed è una studentessa universitaria di Nova Milanese. Oltre allo studio ha intrapreso anche un'attività da modella, Linda è una ragazza che non si ferma mai. Si tiene in forma praticando acrobatica aerea e pole dance. È molto corteggiata e proprio per questo fatica a creare legami con altre donne. Vuole intraprendere questa esperienza per tenere testa alle reclute uomini e sfatare il mito della bionda sensuale.

Chi è Martina Albertoni

Martina Albertoni ha 19 anni e dopo aver concluso gli studi ha iniziato a lavora nell’agriturismo di famiglia nel Chianti, ma il suo sogno è quello di diventare receptionist sulle navi da crociera. Non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, odia giudicare ed essere giudicata.

Disordinatissima, spera che l’esperienza militare possa aiutarla a diventare più precisa. Partecipa al programma perché affascinata dalla divisa e dai “belloni” che la indossano. Le difficoltà per le sono arrivate già dalla prima puntata. A scoraggiare Martina è stata la prima prova di esercizio fisico, una corsa ad ostacoli che la 19enne non è riuscita a superare. Per questo motivo ha sentito di voler abbandonare il programma e ha chiesto di poter tornare a casa: "Non ce la faccio, sento di non dover stare qui. Non ci riesco” , ha detto tra le lacrime.

Chi è Naomi Akano

Naomi Akano ha 19 anni ed è una studentessa modenese. Originaria della Nigeria, Naomi si è trasferita in Italia a due anni combattendo da subito i pregiudizi legati al colore della pelle. Gli episodi di bullismo subiti da ragazzina l’hanno spronata ad aprire un canale YouTube nel quale ha trovato un po’ di riscatto verso chi la prendeva in giro. Sogna di avere un’indipendenza economica per aiutare i suoi genitori e ripagarli di tutti i sacrifici fatti per lei.

Chi è Alessandro Badinelli

Alessandro Badinelli ha 22 anni ed è impiegato in una catena di fast food nella cittadina dove vive, ovvero a Sutri, dove abita con la mamma e con la nonna dopo la separazione dei suoi genitori. Ha scelto di partecipare al programma perché vede l’avventura militare come un’esperienza formativa per la sua vita futura.

Chi è Antonio Gennarelli

Antonio Gennarelli ha 19 anni e viene da Cercola, in provincia di Napoli. Lavora saltuariamente per aiutare la sua famiglia, ma in futuro ha intenzione di tornare a scuola per conseguire il diploma e poter partecipare al concorso di ingresso nelle forze armate. Partecipa nella speranza di diventare un modello per altri giovani della sua età che vorrebbero far parte dell’Esercito, ma che al momento non ne hanno la possibilità.

Chi è George Ciupilan

George Ciupilan ha 18 anni ed è già un volto noto tra social e piccolo schermo. È diventato un influencer e lo abbiamo visto nella quarta edizione de Il Collegio. Nato in Romania, George vive da anni in Italia a Stella, in provincia di Savona, con la madre e il suo nuovo compagno. All’interno di un gruppo, George ama essere il leader e non pensa possa esserci qualcuno in grado di tenergli testa.

Chi è Luca Ferettini

Luca Ferettini ha 18 anni e studia economia all’Università di Milano, ma il suo sogno è quello di diventare un rapper e la sua più grande passione è quella di viaggiare con gli amici. In passato ha avuto difficoltà a gestire la sua rabbia, ma adesso sa fin dove può spingersi. Partecipa perché ama le sfide e mettersi in gioco, nonostante sia consapevole di poter fallire.

Chi sono Nicholas e William Lapresa

A soli 21 anni Nicholas e Williasm Lapresa sono già delle star del web. I Lapresa Twins, infatti, contano più di 7 milioni di followers su TikTok, il social del momento, dove creano e condividono video con la loro famiglia a Granarolo dell' Emilia, in provincia di Bologna. Nicholas e William vivono in simbiosi e questo, unito alle diversità caratteriali, li porta a litigare molto spesso.Partecipano al programma per combattere i loro vizi e mettersi alla prova. Già nella prima puntata i due fratelli, insieme a Geroge Ciupilan e Luca Ferrettini, sono stati messi in punizione al gelo. I quattro ragazzi infatti hanno avuto un atteggiamento provocatorio, che non è affatto piaciuto ai coach, i quali li hanno spediti a correre in piena notte e ad imparare l'inno Nazionale per riconquistare il posto letto.

Chi è Omar Hussain

Omar Hussain ha 23 anni ed è uno studente proveniente da Massa e Cozzile, un comune in provincia di Pistoia. Ha superato il test MENSA con un QI di 140. In seguito alla separazione dei genitori, ha interrotto bruscamente il rapporto col padre. Ama leggere, suonare il pianoforte e cimentarsi con il canto. Partecipa perché lo incuriosisce tutto ciò che non conosce.

Come funziona La Caserma

La rete "giovane" del Servizio pubblico, reduce dal successo de Il Collegio, ci riprova con questo nuovo format che ricalca Lads' Army, show che in Inghilterra ha spopolato. L'obiettivo è quello di mettere alla prova un manipolo di giovani partecipanti, tra i 18 e i 22 anni, scelti anche tra gli utenti che hanno un certo seguito sui social network, e riportarli indietro nel tempo facendogli rivivere l'esperienza dell'ormai abolito servizio di leva, che se per alcuni spettatori rappresenta qualcosa di lontano dalla realtà odierna, per altri potrebbe essere un vero e proprio tuffo nel passato. Disciplina, regole, severità saranno gli ingredienti de "La Caserma", dove non mancheranno dinamiche che romperanno gli equilibri del reality. Tra addestramenti, prove di resistenza tanto fisica quanto psicologica, i 15 ragazzi e le sei ragazze che prenderanno parte al reality, saranno seguiti costantemente da sei istruttori che testeranno le loro capacità. La location nella quale si svolge il programma è una vera e propria caserma situata a Levico, in provincia di Trento.

Come funziona Lads' Army il format originale

Lads'Army è il programma dal quale prende spunto il docu-reality La Caserma. L'esperimento dello show originale era semplicemente quello di vedere se i ragazzi inglesi d'età compresa tra i 18 e i 24 anni potevano far fronte all'addestramento che i loro coetanei affrontavano negli Anni Cinquanta. Il format ebbe così tanto successo che furono incluse, nelle varie edizioni, anche le reclute che avevano commesso reati penali affinché potessero sottoporsi ad una sorta di periodo di formazione. Con la quarta stagione dello show si è abbassata anche l'età a 17 anni e mezzo e innalzata l'età a 26 anni. I partecipanti tornano indietro nel tempo partendo dall'abbigliamento, finanche al cibo, percorrendo gli standard dell'epoca. Le reclute, poi, formano un plotone che si divide in due sezioni che hanno ciascuna un comandante e durante l'allenamento si sfidano facendo sfoggio della lealtà e della forza in ogni sfida. I sottufficiali e gli ufficiali che gestiscono l'addestramento sono tutti, o sono stati, soldati britannici professionisti.