I bastardi di Pizzofalcone 4 si farà, Massimiliano Gallo: “Siamo tutti al lavoro”. Le anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone non terminerà con la terza stagione, ma ci sarà il rinnovo per una quarta stagione. Massimiliano Gallo a Fanpage.it ha anticipato: “La produzione sta lavorando per farla e anche presto, perché il pubblico la chiede e vorrebbe vedere di nuovo il commissariato in azione. Non so quando ci sarà l’ufficialità, ma sono tutti a lavoro”.

Dopo il grande successo della terza stagioni, i telespettatori di Rai1 si chiedono quando vedranno le nuove puntate de I Bastardi di Pizzofalcone e, soprattutto, se I Bastardi di Pizzofalcone 4 si farà. Gli ottimi ascolti della terza stagione lo lasciano pensare, in attesa di vedere l'ultima puntata prevista questa sera. Non c'è stata ancora nessuna notizia ufficiale sul rinnovo della serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, ma sappiamo che la produzione Clemart in collaborazione con Rai Fiction è già al lavoro per pianificare le riprese al più presto. A dirlo è stato Massimiliano Gallo in una intervista a Fanpage.it: "Stanno lavorando per farla e anche presto, perché il pubblico la vuole".

Cosa sappiamo sulla quarta stagione, le parole dei protagonisti

Sulla possibilità di una quarta stagione, Massimiliano Gallo (il vice questore Luigi Palma) è stato molto chiaro a Fanpage.it: "La produzione sta lavorando per farla e anche presto, perché il pubblico la chiede e vorrebbe vedere di nuovo il commissariato in azione. Non so quando ci sarà l'ufficialità, ma sono tutti a lavoro". Anche Alessandro Gassman (l'ispettore Lojacono) a Telesette ha confermato: "Non sono solo io, ma tutta la squadra che non vede l'ora di mettersi a lavoro per la quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone".

I bastardi di Pizzofalcone 4 e i libri di Maurizio de Giovanni

I Bastardi di Pizzofalcone 4 si farà anche perché c'è tanto materiale ancora da esplorare, considerato che lo stesso Maurizio de Giovanni sta proseguendo con la pubblicazione della saga letteraria. L'ultimo dei libri dei Bastardi di Pizzofalcone è proprio "Angeli per i Bastardi di Pizzofalcone", in commercio dal 19 ottobre 2021. La saga è pubblicata da Einaudi e solo il primo libro, che dà la genesi al personaggio di Lojacono, è stato in principio edito da Mondadori: "Il metodo del coccodrillo". Dal 2013, la saga è passata sotto Einaudi che ha successivamente ripubblicato anche il primo romanzo incluso nella "Overture per i Bastardi di Pizzofalcone".

Il metodo del coccodrillo, Mondadori, 2012 I Bastardi di Pizzofalcone, Einaudi, 2013 Buio per i Bastardi di Pizzofalcone, Einaudi, 2013 Gelo per i Bastardi di Pizzofalcone, Einaudi, 2014 Cuccioli per i Bastardi di Pizzofalcone, Einaudi, 2015 Pane per i Bastardi di Pizzofalcone, Einaudi, 2016 Vita quotidiana dei Bastardi di Pizzofalcone, Einaudi, 2017 Souvenir per i Bastardi di Pizzofalcone, Einaudi, 2017 Vuoto per i Bastardi di Pizzofalcone, Einaudi, 2018 Nozze per i Bastardi di Pizzofalcone, Einaudi, 2019 Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone, Einaudi, 2020 Angeli per i Bastardi di Pizzofalcone, Einaudi, 2021

Il successo della serie

Tre stagioni e un successo cristallino agli ascolti tv. La prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone è andata in onda il 9 gennaio 2017 raccogliendo quasi 7 milioni di telespettatori e mantenendo invariata la media per tutta la prima stagione. La seconda stagione, la cui prima puntata è andata in onda l'8 ottobre 2018, ha raccolto una media spettatori di circa 5.5 milioni di spettatori netti. La terza stagione, andata in onda dal 20 settembre al 25 ottobre 2021, è stata vista da una media di 4.5 milioni di spettatori. Una flessione fisiologica ma che ha comunque consolidato uno zoccolo duro di telespettatori di tutto rispetto.