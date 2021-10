I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni ultima puntata del 25 ottobre: niente sarà come prima La sesta e ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 3 va in onda lunedì 25 ottobre alle ore 21.20 su Rai1. “Verità” è il titolo del sesto e ultimo episodio. Una sconvolgente rivelazione avvia un giallo mozzafiato in cui verranno alla luce verità devastanti. Per i Bastardi niente sarà più come prima.

I Bastardi di Pizzofalcone 3 arrivano alla conclusione. La sesta e ultima puntata va in onda lunedì 25 ottobre alle ore 21.20 su Rai1. La serie tv con Alessandro Gassman, Carolina Crescentini e con la new entry Maria Vera Ratti, ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni, termina qui. Il sesto episodio si chiama "Verità per i Bastardi di Pizzofalcone": il ritrovamento di un cadavere in mare è determinante per scoprire l'identità dell'attentatore al ristorante.

Anticipazioni dell'ultima puntata del 25 ottobre

"Verità" è il titolo del sesto e ultimo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone. Il ritrovamento di un cadavere in mare, ucciso da una serie di colpi violenti, sembrerebbe normale amministrazione per i Bastardi. Ma quando l'ispettore Lojacono riesce a identificare il misterioso individuo che è stato ucciso, scopre anche che la sua morte si interseca con l'attentato al ristorante. Questa rivelazione avvia un giallo mozzafiato in cui verranno alla luce verità devastanti. Per i Bastardi niente sarà più come prima.

I Bastardi di Pizzofalcone 4 si farà

La quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone si farà. Non è ancora ufficiale, ma considerato il successo, sembra scontato il ritorno dell'ispettore Lojacono e di tutto il commissariato. La regista Monica Vullo ha spiegato: "Quando mi è stato proposto di fare la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone mi è sembrata subito una meravigliosa sfida e una grande occasione. Conoscevo i romanzi di Maurizio de Giovanni e conoscevo le serie precedenti. Il grande successo che mi ha preceduto non mi ha spaventata, è stata al contrario la mia benzina. Gli attori protagonisti straordinari. I protagonisti di puntata mi hanno fatto conoscere l’immensa vastità dei talenti napoletani". La serie merita il rinnovo anche perché c'è ancora tanto da indagare per il commissariato di Pizzofalcone.