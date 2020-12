Lunedì 30 novembre è andata in onda la ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip. Una serata ricca di colpi di scena, a partire dall'ingresso tanto atteso di Cristiano Malgioglio nella casa. Le emozioni di Tommaso Zorzi e di Francesco Oppini, molto combattuto se abbandonare o meno la casa. E poi lo scontro tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci e la reazione sconvolta dei concorrenti alla notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona rivelata da Signorini. Ecco i 5 momenti imperdibili del GFVip.

Cristiano Malgioglio è il nuovo concorrente ufficiale

Cristiano Malgioglio è il nuovo concorrente ufficiale del GFVip. Dopo numerosi tamponi e un periodo trascorso in un hotel alle porte di Roma, l'opinionista è finalmente entrato nella casa. Alfonso Signorini ha svelato che Malgioglio sarà un vero e proprio concorrente in gioco, nonostante lui sia convinto di essere un ‘ospite d'onore', libero di scegliere quando andarsene. Malgioglio ha fatto il suo ingresso esplosivo nella casa e ha dato vita ad un momento di festa scatenando le danze a ritmo del tormentone di Malgioglio ‘Mi sono innamorato di tuo marito'.

I concorrenti scoprono che è morto Maradona

I concorrenti sono rimasti scioccati dalla notizia. "Ma com'è successo?", ha detto Maria Teresa con la voce spezzata. Signorini ha rivelato: "Diego Armando Maradona ci ha lasciati pochi giorni fa. Se n'è andato improvvisamente, non centra nulla il Covid", e ha aggiunto: "Tu sei stata una delle prime ad incontrarlo questo giovanissimo giocatore che ha fatto sognare tutto il mondo". Maria Teresa Ruta infatti lo ha conosciuto da giornalista poco dopo il suo arrivo in Italia. Maria Teresa spiega: "L'ho visto tante volte sui campi di calcio e privatamente, i fotografi non ci hanno mai beccato, ma eravamo solo amici".

Il confronto tra Tommaso e Oppini: “Ci sarà da soffrire”

L’influencer non immagina il suo percorso nella casa senza l'amico, che sembrerebbe più restio ad accettare la decisione di prolungare il reality fino ai primi di febbraio. Alfonso Signorini, in diretta, ha spiegato di comprendere la difficoltà di Francesco Oppini nel fare una scelta. Da una parte c'è il desiderio di tornare dalla fidanzata Cristina, dall'altra c'è l'amico Tommaso Zorzi. Il figlio di Alba Parietti ha spiegato: "La cosa che penso è una, qualsiasi cosa io sceglierò comunque ci sarà da soffrire in ogni caso".

Giulia Salemi contro Elisabetta Gregoraci

Le due concorrenti si sono punzecchiate parecchio negli ultimi giorni. Fra loro ci sono vecchie ruggini, relative a presunte vacanze in Sardegna in cui Giulia Salemi sarebbe stata ospite a casa di Briatore. Elisabetta nella casa l'ha accusata di approfittarsene. La Salemi ha commentato: "Pensi che io abbia fatto la gatta morta con lui? Eri tu che non mi filavi ed eri snob". Tra le due c’è stata una lite in diretta legata a presunti messaggi in amicizia che la Salemi avrebbe inviato a Flavio Briatore. Ad aggiungere pepe, la bomba sganciata da Patrizia De Blanck: "Giulia Salemi ci provava con Briatore ma lui non se la filava".

I vip riceveranno la visita dei perenti a Natale

Elisabetta Gregoraci ha ammesso di essere in crisi: "Io sono combattutissima perché penso sempre al podio e il mio podio è Nathan". Alfonso Signorini le ha assicurato che suo figlio sta benissimo, poi ha rimarcato anche la preoccupazione di Enock Barwuah. Il fratello di Mario Balotelli non ha nascosto di essere molto stanco. Anche Maria Teresa Ruta ha detto la sua sull'eventualità di restare in casa due mesi più del previsto: "Il nostro cuore è dilaniato". Signorini ha rassicurato i vip promettendo loro di potere rivedere i loro affetti: "Faremo in modo di farveli anche incontrare questi affetti, di farveli sentire. Non passerete il Natale completamente da soli e abbandonati. Non posso dirvi di più".