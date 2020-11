La puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda lunedì 30 novembre ha avuto inizio con un filmato che ha ripercorso le reazioni dei vipponi alla notizia che il reality durerà fino ai primi di febbraio. Tra i più sconvolti Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini. Ciascuno con motivazioni diverse: la mancanza di un figlio, del compagno, il pensiero alla propria attività lavorativa. Alfonso Signorini ne ha parlato con i concorrenti in diretta.

Le reazioni dei vipponi alla notizia del prolungamento del GF Vip

Dayane Mello nel filmato diceva: "Godo perché i giocatori che volevano tanto vincere ora sono deboli". In diretta lo ha confermato: "Fa ridere, si vede che volevano tanto arrivare alla finale. Posso anche fare i nomi. Francesco e altri tre o quattro". Francesco Oppini ovviamente non si è tirato indietro quando si è trattato di replicare: "A me è crollato il mondo addosso (quando ha saputo che il GF Vip sarebbe finito a febbraio, ndr), mi fa sorridere che Dayane faccia questo discorso visto che ieri diceva che sarebbe andata via anche lei".

I gieffini riceveranno la visita dei parenti a Natale

Elisabetta Gregoraci ha ammesso di essere in crisi: "Io sono combattutissima perché penso sempre al podio e il mio podio è Nathan". Alfonso Signorini le ha assicurato che suo figlio sta benissimo, poi ha rimarcato anche la preoccupazione di Enock Barwuah. Il fratello di Mario Balotelli non ha nascosto di essere molto stanco: "Non mi sono lamentato. È più una mia stanchezza. Non è il prolungamento, è da qualche mese che è così". Anche Maria Teresa Ruta ha detto la sua sull'eventualità di restare in casa due mesi più del previsto: "Il nostro compito è di restare a tenere compagnia agli spettatori. Però, il nostro cuore comunque è dilaniato. I sei anni della figlia di Dayane non tornano più, gli 80 anni di mia madre non tornano più. Penso che la voglia di restare vincerà su tutto, ma abbiamo bisogno di sentire la voce dei nostri cari". Alfonso Signorini, allora, ha detto loro che avranno "ancora un po' di tempo per pensarci". Poi ha dato ai concorrenti una bellissima notizia:

"Godetevi questa esperienza perché non ricapiterà più un'altra volta. Faremo in modo di farveli anche incontrare questi affetti, di farveli sentire. Non passerete il Natale completamente da soli e abbandonati. Non posso dirvi di più".

Non è ancora dato sapere se il reality andrà in onda anche a Natale, ma ormai è certo che i concorrenti il 25 dicembre avranno modo di mettersi in contatto con i loro parenti.