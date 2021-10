I 5 momenti imperdibili della settima puntata del GF Vip: evviva le facce di Francesca Cipriani La settima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 4 ottobre 2021, ci ha lasciato in eredità l’inverosimile mimica facciale di Francesca Cipriani, capace di smorfie sempre nuove e innaturali. Oltre lei c’è il grande esempio di vita di Manuel Bortuzzo, la bisessualità di Giucas Casella, il dramma di Ainett Stephen e il caso Soleil Sorge a tenere banco.

Una delle facce di Francesca Cipriani

È molto dura trovare i 5 momenti imperdibili della settima puntata del Grande Fratello Vip senza dedicare ogni slot possibile a Francesca Cipriani. Una commedia dell'assurdo. La sua mimica facciale è inverosimile. Sembra uscita da una commedia slapstick, potrebbe essere la degna erede di Jim Carrey e, prima ancora, di Jerry Lewis per come riesce a piegare i muscoli del viso a suo piacimento. Frenesia corporea, arte contemporanea purissima, anche un pizzico situazionista quando cerca di superare i bodyguard. Ma noi comunque ci proveremo, ci proveremo a isolare oltre al monolite Cipriani altri cinque momenti imperdibili. Reggetevi forte.

Il caso Sorge

Sembra il nome di un giallo, invece è solo il primo sostanziale blocco di puntata. L'influencer è l'indiscutibile anello forte di questa edizione e tutti intorno a lei stanno adottando diverse strategie per arginarla, oppure per sfruttarla. Questo è chiaro. Sulla graticola, ancora gli atteggiamenti e le parole razziste che sono state fatte passare in cavalleria da Lippo Lippi Alfonso Signorini. "Soleil ha creato un regno del terrore" dice Ainett. Scontro molto forte anche con le "princess", le sorelle Selassie, rissa sfiorata. Sarà una lunga settimana.

Casella Giucas: la posta del cuore

C'è stato un segmento inevitabilmente dedicato a Giucas Casella e alla sua dichiarazione sui rapporti con altri uomini. Il sensitivo ha ammesso, incalzato da Alfonso Signorini: "Le mie storie sentimentali sono state tutte al femminili, quelle con gli uomini sono state esperienze occasionali, ma non rinnego nulla". Poi ha lanciato un messaggio sulla libertà di espressione di se stessi: "Meno male che adesso è tutto cambiato, prima era tutto diverso". Lo ha dichiarato: "Oggi non penso più a questo, ma se dovesse ricapitare qualche cosa di forte non ci penserei poi così tanto".

L'esempio di Manuel Bortuzzo

Non c'è dubbio che sia lui la sorpresa, la cosa bella di questo Grande Fratello Vip. Manuel Bortuzzo è un ragazzo misurato, ha stile, sa usare le parole e sa esprimere i suoi sentimenti. È tutto l'opposto di qualcosa che può essere un atteggiamento costruito e la sua condizione non favorisce alcun giudizio. "Non cerco più la felicità", ha spiegato, "voglio solo essere sereno". E ha strappato applausi e lacrime a tutti, anche ad Alfonso Signorini.

Il dramma di Ainett Stephens

Momento drammatico per Ainett Stephens, che ha rivissuto il tragico lutto durante i primi anni di carriera. Nel 2004, infatti, ha perso la madre e la sorella maggiore, probabilmente in modo violento. Ainett incontra un'altra sorella e si ripercorrono affetti e desideri. Questa sorella è stata salvata proprio da Ainett: "È stata una grande mamma, le dobbiamo tutto".

Le facce di Francesca Cipriani

E provateci voi a fare una di queste facce a casa. Allenatevi davanti allo specchio, ma sono sicuro che sarebbe tutto inutile. Ci si nasce con la capacità di modellare il proprio volto e diventare una maschera tragica. Francesca Cipriani è questo. Fa Francesca Cipriani. E il Grande Fratello Vip l'ha voluta proprio per questo motivo. Conosciamo in questa puntata il suo fidanzato, l'Alessandro che è balzato agli onori delle cronache per un presunto gossip con Soleil Sorge. Presunto, appunto. Non c'è stato niente: apocalisse scongiurata all'interno della casa. Ma non poteva esserci niente, a ben vedere. Visto il tipo.