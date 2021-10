Al GFVip sono tutti contro Soleil Sorge, Ainett Stephens: “Il suo è un regime del terrore” L’influencer è considerata uno degli anelli più forti del gioco e i vip intorno a lei stanno adottando diverse strategie per cercare di farla fuori, oppure di farsela amica. Ainett Stephens parla di “regime del terrore”. Si accoda Raffaella Fico, che ha mal digerito le parole considerate razziste nei confronti della collega. Soleil è in fase di difesa: “Sono loro a creare queste inimicizie, sono insofferenti nei miei confronti”. Ma forse è solo la quiete prima della tempesta.

A cura di Giulia Turco

Al Grande Fratello Vip, sono tutti contro Soleil Sorge. L'influencer è considerata uno degli anelli più forti del gioco e i concorrenti intorno a lei stanno adottando diverse strategie per cercare di farla fuori, oppure di averla come alleata. "Non sono io che mi escludo, cerco di stare in mezzo a tutti", si difende l'influencer che, attaccata da più fronti, continua a spaccare il gruppo senza tuttavia arretrare di un millimetro. La concorrente è in fase di difesa: "Sono loro a creare queste inimicizie, sono insofferenti nei miei confronti", spiega. Ma forse è solo la quiete prima della tempesta.

Ainett Stephens: "Soleil ha creato un regno del terrore"

Ha superato il confronto-scontro con Gianmaria Antinolfi e persino il faccia a faccia con la sua attuale fidanzata Greta. Ha gestito tra lacrime e richieste di perdono le accuse di razzismo che le sono piombate addosso dopo la malcapitata frase contro Ainett Stephens e il suo gruppo ("Sembrate delle scimmie"), dunque Soleil sembra pronta a tutto. Ma c'è un punto cruciale da mettere in evidenza: a creare strategie contro Soleil Sorge sono soprattutto le donne, che sembrano temerla più di ogni altro concorrente. Se da un lato ci sono le sorelle Selassié che hanno deciso di ignorarla fino alla fine del gioco (vedremo se la loro strategia è destinata a durare), le donne alpha della casa sono passate all'attacco. Ainett Stephens parla di "regime del terrore" creata da Soleil. Si accoda Raffaella Fico, che ha mal digerito le parole considerate razziste nei confronti della collega.

La strategia di Manila è farsi amici i nemici

Poi c'è Manila Nazzaro che con il suo fare materno ha scelto di prendere Soleil sotto la sua ala. "Mi fa tanto ridere, Sole lo sa che rapporto abbiamo", ammette a Signorini cercando di mantenere un contatto visivo con l'influencer: "Ehy baby guardami", le sussurra con fare da mamma chioccia. Bruganelli dallo studio obietta: "Perché le hai detto che Nicola non può darle nulla? Sembra che tu voglia essere il suo unico punto di riferimento". L'ex Miss Italia ha la risposta pronta ben in linea con la sua strategia: "Perché credo che abbia bisogno del supporto femminile, con una donna è diverso".