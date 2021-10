I 5 momenti imperdibili della decima puntata del GF Vip: dalle nozze di Guenda a tutti contro Soleil Nella decima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 15 ottobre, non mancano i momenti emozionanti e anche quelli di tensione tra i concorrenti. Dall’incontro tra Vera Miales, Amedeo Goria e Guenda allo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, passando dal rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Ecco i cinque momenti imperdibili del secondo appuntamento con il reality di Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata in onda venerdì 15 ottobre del Grande Fratello Vip non sono mancati i momenti emozionanti, ma anche quelli di tensione, tra i protagonisti della sesta edizione del reality di Canale 5. Se sono emersi nuovi dettagli sul triangolo venutosi a formare all'interno della casa più spiata d'Italia, ovvero quello tra Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Sophie Codegoni, un altro inaspettato triangolo si è venuto a formare con uno dei concorrenti e due donne che fuori Cinecittà lo aspettano, si tratta di Amedeo Goria, Vera Miales e Guenda Goria.

Mirko Gancitano chiede la mano di Guenda ad Amedeo Goria

Un momento davvero emozionante quello in cui Mirko Gancitano, il fidanzato di Guenda Goria, si presenta dinanzi ad Amedeo chiedendogli in diretta televisiva la mano di sua figlia: "Sono qui per dirti alcune cose, grazie per aver messo alla luce una ragazza meravigliosa come Guenda, ti stimo come uomo, come padre, e vorrei che lei diventasse mia moglie". Il giornalista non è riuscito a non commuoversi.

Lo scontro tra Vera Miales e Guenda Goria

Vera Miales, la compagna di Amedeo Goria, è rientrata nella casa più spiata d'Italia, indossando un abito da sposa per incontrare il giornalista. A sua insaputa, però, interviene nel dialogo anche Guenda Goria che non esita a dire ciò che pensa: "Io non ho niente contro di te, ma quello che penso che dall'inizio del percorso di mio padre al Grande Fratello, tu non lo hai mai veramente supportato. Lo hai ridicolizzato, chiamandolo polpettino e tante altre cose".

Il rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Occhi puntati su una possibile nuova coppia all'interno della Casa, si tratta di Nicola Pisu e Miriana Trevisan. I due hanno chiarito il loro rapporto che, comunque, parte da un feeling molto forte. Nicola Pisu ha ammesso di provare dei sentimenti per la showgirl, lei ha confermato di essere molto attratta sebbene sia frenata dalla differenza d'età.

La sorpresa di Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini a Manuel Bortuzzo

Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini sono stati ospiti della decima puntata del Grande Fratello Vip per una bella sorpresa a Manuel Bortuzzo. “Sei il numero uno” spiega Massimiliano Rosolino, “Stai vivendo una bella esperienza e devi continuare a giocare così, anche con qualche strategia, perché fa parte del gioco”.

Lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Continua lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, che già nei giorni scorsi hanno avuto modo discutere. Sophie, interpellata da Signorini ha dichiarato: "Odio passare per quella che non sono, ovvero una bugiarda, volevo mantenere il quieto vivere con lei, ma non ci siamo riuscite". Soleil ha ribattuto: "Io sono convinta che lei abbia delle strategie e lo ha dimostrato in questa settimana".