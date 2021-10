Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino per Manuel Bortuzzo: “Sei il migliore” Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini sono stati ospiti della decima puntata del Grande Fratello Vip per una bella sorpresa a Manuel Bortuzzo. “Sei il numero uno” spiega Massimiliano Rosolino, “Stai vivendo una bella esperienza e devi continuare a giocare così, anche con qualche strategia, perché fa parte del gioco”.

Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini sono stati ospiti della decima puntata del Grande Fratello Vip per una bella sorpresa a Manuel Bortuzzo. "Sei il numero uno" spiega Massimiliano Rosolino, "Stai vivendo una bella esperienza e devi continuare a giocare così, anche con qualche strategia, perché fa parte del gioco". Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini sono stati nel cast della fiction ispirata alla vita di Manuel Bortuzzo. "Io ho conosciuto Manuel nel momento più difficile ed ha trasmesso una forza incredibile a me, come a tutti. Sono certo che il suo pedigree di atleta e nuotatore lo aiuterà tantissimo", ha spiegato Massimiliano Rosolino. Ci sono davvero tante emozioni nella decima puntata del Grande Fratello Vip.

Anche Filippo Magnini ha raccontato la sua esperienza vivendo accanto a Manuel Bortuzzo: "Io sono abbastanza sicuro che lui dimostrerà ancora di più il suo valore, riuscirà alla fine a ottenere tutto quello che vuole". Manuel Bortuzzo: "Come ho sempre detto, mi concentrerò tantissimo". Filippo Magnini ha spiegato che il rapporto proseguirà certamente tra loro perché "Manuel è una persona speciale". Anche Aldo Montano li raggiunge per ricongiungersi ai campioni olimpici.

Il film insieme

"Ultima gara" è il film che hanno realizzato ispirato proprio alla storia di Manuel Bortuzzo. Tra gli attori anche Raoul Bova. È la storia di quattro campioni del mondo e un attore che scelgono di mettersi in gioco, condividendo una sfida per superare i loro limiti: lo scopo è battere in staffetta il record del mondo categoria master. Una storia d’amicizia e umanità, dunque, legata ai valori e al mondo del nuoto. Nel cast, tutti nel ruolo di se stessi, ci sono infatti: Raoul Bova, Manuel Bortuzzo, Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, Emiliano Brembilla e Giorgia Palmas.