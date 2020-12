Tra i film di stasera martedì 22 dicembre 2020 c'è "Harry Potter e i doni della morte – Parte 1" su Canale 5. Harry, Ron e Hermione partono alla ricerca degli Horcrux, cercando di ricostruire la storia di Voldemort e seguire le sue tracce.

Nel frattempo, la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts è nelle mani del Ministero della Magia e dei dissenatori.

Gli altri film che andranno in onda questa sera saranno la commedia romantica e drammatica allo stesso tempo "Ufficiale e gentiluomo" su Rete Quattro e la commedia divertente "Smetto quando voglio" su Rai Movie.

Tra i programmi di stasera 22 dicembre 2020 segnaliamo la commedia teatrale "Natale in casa Cupiello" su Rai Uno, lo show "Un'ora sola vi vorrei per le feste" su Rai Due, il programma d'approfondimento "#cartabianca" su Rai Tre e il programma d'inchiesta "Le Iene Show" su Italia Uno.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Natale in casa Cupiello (Commedia teatrale)

Rai Due

21:20: Un'ora sola vi vorrei per le feste (Show)

Rai Tre

21:20: #cartabianca (Programma di approfondimento)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Ufficiale e gentiluomo (Film romantico)

Canale 5

21:21: Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 (Film fantastico)



Italia Uno

21:20: Le Iene Show (Programma di inchiesta)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Smetto quando voglio (Film commedia)



23:00: I nuovi mostri (Film commedia)

Rai Premium

21:20: Velvet Collection (Serie tv)

22:55: Christmass tree – L'albero di Natale (Rubrica)

Rai Storia

21:10: Storie della tv (Documentario)

23:30: La bussola e la clessidra (Documentario)

La5

21:10: Grande Fratello Vip (Reality Show)

01:16: Grande Fratello Vip (Reality Show)

La7

21:15: Speciale Cos'è davvero Natale (Rubrica)

23:30: La vita è meravigliosa (Film commedia)

La7d

21:30: Drop Dead Diva (Serie tv)

22:20: Drop Dead Diva (Serie tv)

TV8

21:30: Caterina la grande (Serie tv)



22:40: Caterina la grande (Serie tv)

Real Time

21:20: Matrimonio a prima vista (Docureality)

23:10: Dr Pimple Popper (Docureality)

Cielo

21:20: Babbo Bastardo (Film commedia)

23:05: Silent Night (Film thriller)

Nove

21:25: G.I. Joe – La vendetta (Film d'azione)

01:36: Airport Security Spagna (Rubrica)

Paramount

21:10: Molly Moon e l'incredibile libro dell'ipnotismo (Film fantastico)

23:00: Dinosaur Island (Film fantastico)

Iris

21:14: Chisum (Film western)

23:31: La stella di latta (Film western)

Dmax

21:25: Corso di sopravvivenza estrema (Docureality)

23:15: WWE Smackdown (Sport)

Focus

21:15: Eroi a quattro zampe (Documentario)

23:55: Previsioni meteo e clima impazzito (Documentario)

Top Crime

21:10: Forever (Serie tv)

22:00: Forever (Serie tv)