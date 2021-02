Un colpo da maestro quello messo a segno da Oprah Winfrey, la regina delle conduttrici tv americane, una tra le poche a segnare un record dopo l’altro nel suo genere televisivo. Il 7 marzo in prima serata sulla CBS andrà in onda “Oprah with Meghan and Harry”, una speciale intervista realizzata da Oprah a Harry e Meghan Markle, la prima dopo la Megxit.

Un’intervista durata 90 minuti

Oprah è un’amica di lunga data di Harry e Meghan, tanto da essere stata inclusa tra gli invitati al loro matrimonio. È inoltre loro vicina di casa da quando l’ex coppia reale si è trasferita in California. Durante l’intervista, già registrata, Harry e Meghan hanno ripercorso tutte le tappe del loro rapporto: dal primo incontro nel 2016, quando furono presentati da un’amica comune, alla seconda gravidanza dell’attrice. Spazio anche alla decisione di prendere le distanze dalla casa reale britannica, in quella che è stata soprannominato Megxit, un vero terremoto per la sovrana Elisabetta e la sua famiglia.

in foto: Harry e Meghan

Meghan Markle e Harry aspettano il secondo figlio

È un periodo particolarmente fortunato quello che Harry e Meghan stanno vivendo. Dopo l’arrivo del piccolo Archie, primogenito della coppia, l’attrice e il principe si stanno preparando ad accogliere il loro secondo figlio. La gravidanza di Meghan è stata annunciata con un post che i duchi di Sussex hanno pubblicato sul loro profilo Instagram, una foto bellissima che vede i due posare occhi negli occhi mentre Meghan, distesa sull’erba e con la testa appoggiata sulle gambe del marito, tiene le mani posate sulla pancia già arrotondata. Una gravidanza che i due sono riusciti a proteggere, evitando fughe di notizie fino al giorno dell’annuncio ufficiale. Anche la decisione di avere un altro figlio a così breve distanza dall’arrivo di Archie sarà tra gli argomento dell’intervista rilasciata all’amica Oprah.