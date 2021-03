Lo speciale di Oprah Winfrey dedicato al principe Harry e Meghan Markle andrà in onda mercoledì 9 marzo alle 21:30 su TV8. Un'intervista "bomba" che svelerà i retroscena mai detti sulla vita a palazzo e che rischia di far saltare i rapporti già precari tra la Royal family e i duchi di Sussex. Diversi gli argomenti affrontati, dalla notizia del sesso del bebè in arrivo, ai pensieri suicidi che Meghan Markle racconta di aver avuto, a causa della pressione pubblica che ha pesato come un macigno sulla vita della coppia. E poi le accuse della duchessa che sostiene che la Royal family abbia avuto comportamenti razzisti nei confronti del piccolo Archie, il suo rapporto tormentato con Kate Middleton e tanto altro.

Dove vedere l'intervista a Meghan e Harry in Italia: diretta su TV8

Lo speciale, prodotto da Harpo Productions, è già stato trasmesso negli Stati Uniti domenica 7 marzo, in prima serata su CBS Television Network. Lo show, che ha già fatto parecchio discutere, ha avuto una grande risonanza internazionale. Secondo il Wall Street Journal, l'emittente americana CBS ha pagato una cifra tra i 7 e i 9 milioni di dollari per ottenere i diritti sullo show, venduto in 68 paesi in tutto il mondo. Sky ha acquisito i diritti per far sì di trasmetterlo anche in Italia. "CBS Presents Oprah Winfrey with Meghan and Harry" andrà in onda martedì 9 marzo alle 21.30 su TV8. In alternativa, sarà possibile seguirlo anche in streaming sul sito ufficiale di TV8 o sul canale 108 di Sky.

Le anticipazioni sull'intervista di Harry e Meghan da Oprah

A destare più scalpore, tra i tanti temi affrontati, quello delle accuse di razzismo da parte di Meghan Markle nei confronti della Corona. La duchessa di Sussex nell'intervista ad Oprah sostiene che, quando era incinta del primogenito Archie, i reali avrebbero manifestato una inaccettabile preoccupazione per il colore della pelle del bambino: "La famiglia reale non voleva che mio figlio fosse principe". Poi il racconto di un momento particolarmente buio, quando Meghan avrebbe avuto pensieri suicidi: "Non volevo più vivere" e il mancato supporto della famiglia reale. Si parlerà anche delle tensioni tra Harry e Carlo e del rapporto tormentato tra Meghan e Kate Middleton. Infine una bella notizia: Harry e Meghan aspettano una bambina.