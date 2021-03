Un lungo speciale dedicato al Principe Harry e Meghan Markle. Oprah Winfrey intervisterà i duchi di Sussex nell'ambito del suo "Cbs Presents Ophra": una chiacchierata intima su diversi argomenti, dall'ingresso di Meghan nella famiglia reale, al matrimonio con il principe Harry, la maternità e la pressione pubblica che ha pesato come un macigno finora sulla vita dei duchi di Sussex. Da Meghan si passerà ad Harry, per raccontare il loro trasferimento negli Stati Uniti, i sogni e i progetti futuri per la loro famiglia che sta per allargarsi ancora.

Dove vedere l'intervista di Oprah Winfrey ad Harry e Meghan

Lo speciale, prodotto da Harpo Productions, andrà in onda negli Stati Uniti dalle 20 alle 22 di domenica 7 marzo, in prima serata su CBS Television Network. La bella notizia è che lo show avrà risonanza internazionale e che Sky ha acquisito i diritti per far sì di trasmetterlo anche in Italia. "CBS Presents Oprah Winfrey with Meghan and Harry" andrà in onda martedì 9 marzo alle 21.30 su TV8. In alternativa, sarà possibile seguirlo anche in streaming sul sito ufficiale di TV8 o sul canale 108 di Sky.

Le anticipazioni dello show di Oprah Winfrey con Harry e Meghan

La CBS nel frattempo ha già diramato sui suoi canali social le prime anticipazioni di un'intervista che la conduttrice ha definito "choccante" e dove "nessun tema è off-limits". Nelle brevi clip di presentazione, il Principe Harry si paragona alla madre Diana, sostenendo che la principessa del Galles fosse perseguitata dai media come lui: "La mia grande preoccupazione è che la storia si stava ripetendo", spiega. Il duca di Sussex aveva già definito "velenosa" la stampa britannica spiegando di essersi rifugiato negli Stati Uniti proprio per tutelare la sua serenità e quella della sua famiglia. "Non riesco nemmeno ad immaginare cosa debb essere stato per lei attraversare tutto questo processo da sola, perché è stato incredibilmente duro per noi due, ma almeno avevamo l'un l'altra".