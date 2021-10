Grande Fratello Vip, lo scontro tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan Ormai i battibecchi nella casa del Grande Fratello Vip sono all’ordine del giorno e anche durante le puntate, nei momenti in cui non c’è il collegamento con lo studio, i gieffini non perdono tempo per confrontarsi. Così tra Miriana Trevisan e Raffaella Fico c’è l’ennesima conversazione sul loro rapporto, in seguito alla quale, la showgirl prende una decisione.

A cura di Ilaria Costabile

Le discussioni tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip stanno diventando sempre più frequenti, più tempo passa, più emergono malumori o incomprensioni. In una pausa pubblicitaria c'è stata un acceso battibecco tra Miriana Trevisan e Raffaella Fico, che ancora una volta hanno ribadito di non essere riuscite a legare tra loro.

Il confronto tra le due gieffine

La prima a prendere parola è Miriana Trevisan, la quale da quando è iniziato il reality ha iniziato a lamentare il fatto di sentirsi esclusa dalle altre donne della casa. Anche nella serata di lunedì 4 ottobre ha ribadito di aver difficoltà ad interagire con Raffaella Fico che, avendo legato molto con Ainett Stephens e Francesca Cipriani, è come se le sottraesse alla sua compagnia, ragion per cui la showgirl campana le ha risposto: "Non te la porto via Ainett. Non si deve andare d’accordo con nessuno… Me lo puoi dire anche tranquillamente, ma non mi venire in camera a fare il sorriso. Sei una persona falsa, non ci salutiamo più nemmeno". La Trevisan ha poi ribadito le sue ragioni: "Non è vero che non voglio un rapporto, è che non ci riesco. Anche con Soleil faccio fatica a legare. Tu sarai perfetta e gentile con tutti, io non ci riesco". Raffaella Fico ha preso la parola per l'ultima volta, sottolineando quanto questo discorso non le andasse a genio: "Sono fin troppo gentile visto le cose che fai, mi fai le imitazioni e dici che ti porto via una persona. È stupido quello che dici. Parli alle spalle anche di Davide, c’era la clip".

La reazione di Raffaella Fico

Infastidita dall'atteggiamento di Miriana Trevisan, con la quale ha battibeccato più volte, Raffaella Fico ha preso una decisione che ha esplicitato proprio nel corso della puntata. Durante le nomination, per lei segrete, ha fatto proprio il nome della conduttrice: "Voto Miriana perché ha delle uscite che mi fanno sorridere. Non me lo aspettavo, ma vivremo lo stesso”.