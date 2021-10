Grande Fratello Vip 2021: Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Carmen Russo in nomination L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 vede i seguenti concorrenti in nomination: Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Carmen Russo. Nessun concorrente è stato eliminato questa volta. Queste sono tutte le news della diretta più importanti: Chico Forti ha scritto a Jo Squillo che interrompe lo sciopero della fame; scontro tra Soleil e Raffaella Fico e tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo.

L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 vede i seguenti concorrenti in nomination: Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Carmen Russo. In questa puntata non c'è stata alcuna eliminazione, ma la meno votata è andata direttamente in nomination per la puntata successiva. Queste sono tutte le news della diretta più importanti. La puntata, condotta da Alfonso Signorini con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, è iniziata con una serie di sorprese già pianificate. Nella casa del GfVip è entrata Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano. Emozioni forti anche per Katia Ricciarelli, riconginuntasi con il suo cane Ciuffy. Poi ancora gli scontri: Soleil Sorge contro Raffaella Fico. Novità sul caso Chico Forti, con Jo Squillo che ha fatto sciopero della fame e Chico Forti che ha scritto a Jo Squillo.

Le nomination di lunedì 19 ottobre: chi va al televoto

Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni sono immuni, così come le Princess Selassié. Soleil Sorge ha deciso di votare Ainett Stephens. Raffaella Fico vota Miriana Trevisan. Le Princess Selassié votano Miriana Trevisan. Carmen Russo vota Miriana Trevisan. Sophie Codegoni vota Francesca Cipriani. Katia Ricciarelli vota Carmen Russo e questa scelta causa una grandissima polemica tra le due: "Katia sei una persona adulta, non darmi della pettegola". Manila Nazzaro vota Carmen Russo: "Perché ho avvertito un allontamento nei miei confronti". Jo Squillo vota Francesca Cipriani. Francesca Cipriani vota Miriana Trevisan. Ainett Stephens vota Carmen Russo. Miriana Trevisan vota Francesca Cipriani. Alex Belli ha deciso di votare Ainett Stephens. Manuel Bortuzzo ha votato Miriana Trevisan. Davide Rossi ha votato Ainett Stephens. Aldo Montano vota Miriana Trevisan. Giucas Casella vota Miriana Trevisan. Nicola Pisu ha votato Carmen Russo. Gianmaria Antinolfi ha votato Manila Nazzaro.