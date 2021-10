Grande Fratello Vip 2021: Amedeo Goria eliminato, Miriana, Raffaella, Soleil e Sophie in nomination La decima puntata del Grande Fratello Vip 2021 vede i seguenti concorrenti in nomination: Miriana Trevisan, Raffaella Fico, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Il concorrente che è stato eliminato Amedeo Goria. Queste sono tutte le news della diretta più importanti come lo scontro tra Vera Miales e Guendalina Goria.

La puntata, condotta da Alfonso Signorini con l'aiuto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, è iniziata con una serie di sorprese già pianificate. Nella casa del GfVip sono entrati i campioni Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini. Una visita gradita per Manuel Bortuzzo. Emozioni anche per Amedeo Goria che ha ricevuto una bella sorpresa da Guendalina Goria e poi si è confrontato con Vera Miales, che a sua volta si è scontrata proprio con Guenda.

Le nomination di venerdì 15 ottobre: chi va al televoto

Le nomination della decima puntata colpiscono solo le donne. Carmen Russo e le sorelle Selassié si guadagnano l'immunità per effetto delle preferenze delle opinioniste. Le nomination palesi: Raffaella Fico ha votato Soleil Sorge; Soleil Sorge ha votato Sophie Codegoni; le Selassié scelgono di votare Raffaella Fico; Carmen Russo ha votato Ainett Stephens; Katia Ricciarelli vota Jo Squillo; Mirian Trevisan ha votato Raffaella Fico e anche Manila Nazzaro ha votato Raffaella Fico: "So che oggi se fosse uscita non sarebbe stata triste". Francesca Cipriani ha votato Soleil Sorge: "Fuori è una persona, qui è un'altra". Ainett Stephens ha votato Soleil Sorge: "L'arroganza è una cosa che non sopporto". Jo Squillo ha votato Sophie Codegoni. Sophie Codegoni ha votato Soleil Sorge. Le nomination segrete cominciano con Manuel Bortuzzo che sceglie di votare Miriana Trevisan. Alex Belli vota Raffaella Fico così come Davide. Nicola Pisu vota Raffaella Fico. È possibile votare anche sul sito ufficiale. Chi abbandonerà la casa nella prossima puntata?”

Lo scontro tra Guendalina Goria e Vera Miales

Ma che cosa è successo nella decima puntata? C'è stato lo scontro tra Guendalina Goria e Vera Miales. La figlia di Amedeo Goria ha sollevato dubbi sulla bontà dell'amore della ragazza moldava nei confronti di suo padre: "Non ho gradito i tuoi atteggiamenti".

Manuel Bortuzzo ha incontrato Magnini e Rosolino

Un altro momento molto emozionante è stato l'incontro tra Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino con Manuel Bortuzzo. I due campioni di nuoto hanno incoraggiato il ragazzo a continuare il suo percorso e fare sempre meglio.