La puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 21 dicembre, vedrà per la prima volta entrare nella Casa più spiata d'Italia due ospiti d'eccezione. Si tratta di una puntata in pieno clima natalizio e per questa ragione, dal momento che il 25 dicembre il reality non andrà in onda, la produzione ha deciso di far iniziare i festeggiamenti con qualche giorno di anticipo. A varcare la soglia della porta rossa saranno Alberto Urso e Arisa che coinvolgeranno i ragazzi in divertenti e allegre esibizioni canore.

Ospiti di una serata musicale

Una puntata fuori dal comune, quella che verrà trasmessa in prima serata lunedì 21 dicembre, che in procinto delle festività natalizie prende anche le tinte del varietà. Per rendere l'atmosfera ancor più festosa e brillante, ecco che entreranno nella dimora di Cinecittà per fare una grande sorpresa ai concorrenti, due ospiti speciali che dovranno coinvolgere i ragazzi in interventi musicali, che andranno a stemperare l'atmosfera di questi giorni di preparazione al Natale. Alberto Urso e Arisa, quindi, varcheranno la fatidica porta rossa per creare un piccolo angolo di intrattenimento musicale, rigorosamente a tema natalizio. I due si sono già esibiti insieme, durante una puntata di Amici, dove hanno cantato insieme "Guarda che luna". Attualmente la cantante è la professoressa di canto del noto talent show di Canale 5, di cui nel 2019 Urso è stato proprio il vincitore.

Cosa succederà nella puntata del 21 dicembre

Tante sono le novità della nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 21 dicembre, unico appuntamento settimanale prima delle vacanze natalizie. Dopo l'eliminazione di venerdì scorso, Cristiano Malgioglio tornerà a parlare con i ragazzi che, intanto, hanno dovuto rassicurare Tommaso Zorzi stanco di continuare con il reality. Non mancheranno le chiacchierate sulle varie dinamiche venutesi a creare nella casa più spiata d'Italia.