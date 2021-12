Grande Fratello Vip 2021, nessun eliminato: nominate Lulù, Jessica e Patrizia Le nominate della puntata del Grande Fratello Vip 2021 di venerdì 3 dicembre sono Lulù Hailé Selassié, Jessica Hailé Selassié e Patrizia Pellegrino.

La puntata del Grande Fratello Vip 2021 di venerdì 3 novembre ha dato il suo verdetto. A sfidarsi al televoto sono stati Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino. Il preferito del pubblico è stato Gianmaria Antinolfi. Le concorrenti che sono finite in nomination e che rischieranno di lasciare la casa lunedì 6 dicembre sono: Lulù Hailé Selassié, Jessica Hailé Selassié e Patrizia Pellegrino. Nel corso della puntata si è parlato a lungo del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Inoltre, Manila Nazzaro ha avuto modo di incontrare la madre. Sophie Codegoni, invece, ha parlato del bacio con Gianmaria Antinolfi.

Chi è il favorito del 3 dicembre 2021, le percentuali

Il televoto da casa ha decretato il favorito del pubblico tra i nominati Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino. A spuntarla è stato Gianmaria Antinolfi, che ha conquistato l'immunità e ha mandato al televoto Patrizia Pellegrino. Ecco le percentuali ottenute dai concorrenti alla domanda: "Chi vuoi salvare?":

Gianmaria Antinolfi, 39% dei voti;

Jessica Hailé Selassié, 27% dei voti;

Lulù Hailé Selassié, 27% dei voti;

Patrizia Pellegrino, 7% dei voti.

Chi sono i concorrenti in nomination

Gli immuni: Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro sono i due immuni che sono stati scelti dai concorrenti. Sonia Bruganelli ha dato l'immunità ad Alex Belli perché vuole vedere come se la cava tra Soleil Sorge e Delia Duran. Adriana Volpe ha dato l'immunità a Maria Monsé così i vipponi non possono nominarla con la scusa che è entrata da poco. Inoltre, Biagio D'Anelli, Valeria Marini e Giacomo Urtis sono stati risparmiati dalle nomination perché entrati da poco. Saranno tra i candidati da lunedì.

Le nomination palesi: Lulù Hailé Selassié ha nominato Aldo Montano perché è rimasto male per la nomination ricevuta da lui la scorsa volta. Davide Silvestri ha nominato Lulù perché in casa ha comportamenti che non gli piacciono. Manuel Bortuzzo ha nominato Lulù perché lo ha fatto stare male, tra loro scoppia una lite. La principessa non se l'aspettava:

"Mi viene da piangere, perché io non ho mai smesso di volergli bene. Non ho rabbia verso di lui. Ti ho detto che ho bisogno di stare qua per tante situazioni al di fuori e tu mi nomini. Mi ferisce, perché verso di te ho dei sentimenti. Mi dispiace molto, perché io non ti nominerò mai. Abbiamo vissuto momenti intimi e privati, lo sai benissimo di cosa parlo e così mi ferisci. Se è vero che ci ho messo una pietra sopra? Non posso eliminare i sentimenti".

E lui di rimando: "Sbagli a non nominarmi. L'altro giorno te la sei presa per il buongiorno a Sophie, anche se l'avessi salutata sono caz** miei". Dopo il battibecco, sono riprese le nomination. Sophie Codegoni ha nominato Carmen Russo, ricambiando la nomination. Giucas Casella ha nominato Jessica Hailé Selassié per esclusione. Patrizia Pellegrino ha nominato Giucas Casella perché sa che è forte. Soleil Sorge ha nominato Miriana Trevisan perché non apprezza i suoi comportamenti. Aldo Montano ha nominato Lulù Hailé Selassié per quello che ha passato Manuel, con tre, quattro giorni di febbre alta dopo ogni discussione. Francesca Cipriani ha nominato Sophie Codegoni per le frasi dette a Maria Monsé durante uno scontro: "Ha detto ‘Non mi piaci', ‘Non ti vuole nessuno'". Carmen Russo ha nominato Lulù per la reazione avuta per la nomination. Miriana Trevisan ha nominato Soleil Sorge perché vorrebbe che ritornassero a parlare. Jessica Hailé Selassié ha nominato Manuel Bortuzzo perché le ha detto che è caduta in basso.

Le nomination segrete. Katia Ricciarelli ha nominato Jessica Hailé Selassié per lo scontro avuto. Alex Belli ha nominato Lulù perché non recepisce i suoi consigli. Maria Monsé ha nominato Lulù perché è furba e maleducata. Manila Nazzaro ha nominato Jessica per alcune discussioni avute. Gianmaria Antinolfi ha nominato Jessica, perché l'ha nominato la volta scorsa.

I nominati sono: Lulù Hailé Selassié, Jessica Hailé Selassié e Patrizia Pellegrino.

Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 3 dicembre 2021

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 3 dicembre, si è parlato degli ultimi sviluppi dell'amicizia sempre più sentimentale tra Alex Belli e Soleil Sorge. Spazio anche al bacio tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Inoltre, Manila Nazzaro è stata la protagonista di un'emozionante sorpresa. Ha potuto incontrare sua madre. C'è stato uno scontro tra Lulù e Manuel. Poi, gli spettatori hanno conosciuto il responso del televoto e i nomi dei nuovi nominati.