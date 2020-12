Tommaso Zorzi è andato in crisi dopo la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 18 dicembre. L'influencer, infatti, ha manifestato la ferma intenzione di andarsene tanto da cominciare a preparare la valigia. I concorrenti, scossi dalla sua determinazione, hanno provato a farlo desistere. In queste ore ha comunicato la sua decisione.

Tommaso Zorzi resta nella casa

Tommaso Zorzi, quando ha raggiunto gli altri compagni di avventura per fare colazione, è apparso ancora molto provato. Poi è andato in giardino dove Sonia Lorenzini lo ha stretto in un abbraccio. Stefania Orlando ha ironizzato definendo quella scena surreale e l'influencer ha fatto sapere: "Ma sai che le voglio bene?". Anche Cecilia Capriotti lo ha punzecchiato: "Ma allora se abbracci Sonia stai proprio male, che ti senti?". Stefania Orlando si è fatta seria e ha invitato Zorzi a vestirsi e a togliere il pigiama, in modo da sentirsi meglio. Il gieffino, però, ha fatto sapere di non avere più niente visto che aveva raccolto tutti i suoi vestiti per uscire dalla casa e ha aggiunto: "Mi sta venendo un esaurimento", Cecilia gli ha spiegato: "Ma le dive sono così. Marilyn Monroe si svegliava così, depressa e piangeva". Poi sono andati tutti insieme a richiedere i vestiti di Zorzi. Stefania Orlando, dopo essersi accertata che Zorzi sarebbe rimasto, non si è trattenuta: "Dammi un bacio, sono felice. Amore, la vedi la mia felicità".

La crisi di Tommaso Zorzi

Per molti, sia dentro che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, è stato un sollievo non dover rinunciare a uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Qualche ora prima, la decisione di abbandonare la casa sembrava ormai presa. L'influencer, infatti, aveva spiegato agli altri gieffini: