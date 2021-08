Giulia Stabile raddoppia: sarà ad Amici 21 e Tu Si Que Vales, ecco cosa farà La ballerina sarà impegnata a tempo pieno nei programmi di Maria De Filippi. Mentre procede a gonfie vele la relazione con Sangiovanni, Giulia Stabile è stata chiamata sia a Tu si que vales che nella nuova edizione di Amici (che parte in anticipo), a pochi mesi dalla sua vittoria. Ecco con quali ruoli.

A cura di Valeria Morini

La vittoria ad Amici 2021 ha regalato un periodo d'oro a Giulia Stabile, che non si stacca dai programmi di Maria De Filippi, ma anzi avrà un doppio ruolo con la partecipazione a ben due trasmissioni. La ballerina ha confermato la sua presenza a Tu si que vales, di cui avevamo già parlato, e ha annunciato che tornerà, con un nuovo ruolo, anche ad Amici, nella stagione 2021-2022.

Cosa farà Giulia a Tu si que vales

Tu si que vales, registrato durante l'estate, partirà il 18 settembre 2021, su Canale 5, in prima serata. A differenza di alcune ipotesi circolate in estate la Stabile non sarà ovviamente la conduttrice al posto di Belen Rodriguez (che ha saltato pochissime puntate con la maternità), bensì un'inviata. Lo ha svelato lei stessa a DiPiù TV:

Sarò l’inviata per conto di Witty TV, la televisione online legata alle trasmissioni di Maria De Filippi, nella prossima edizione di Tu si que vales. Sarò dietro le quinte con la mia troupe e mi divertirò anche a mettere in piedi qualche performance, ispirandomi a quelle che ho appena visto sul palco. In questo ruolo cercherò di mostrare la mia ironia, la mia voglia di divertirmi e di fare divertire il pubblico.

Il ruolo ad Amici 21

Il ritorno ad Amici, come prevedibile, è stato fortemente voluto da Maria De Filippi, che sta investendo moltissimo sulla ballerina. Eppure, lei all'inizio è rimasta sotto choc: "Non ci potevo credere. Sono rimasta di sasso, non ho nemmeno fatto i salti di gioia perché non mi sembrava vero che stesse succedendo a me. Naturalmente ho detto subito di sì". Ad Amici 21, che partirà in anticipo con la fase iniziale, anch'esso dal 18 settembre, avrà un ruolo da professionista all'interno del talent:

In pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione.

Gli altri progetti e la storia con Sangiovanni

Il tutto senza dimenticare gli altri impegni: Giulia, oltre ad aver ballato nel video e nel primo concerto del fidanzato Sangiovanni, anche lui ex allievo di Amici, farà un programma su Witty, “Fai un gavettone”, e ha realizzato insieme ad Alessandra Celentano un video TikTok per pubblicizzare un film di Netflix, Vivo. E, come se non bastasse, a settembre riprenderà anche gli studi per fare l'ultimo anno di Scienze Umane e conseguire la maturità. Sempre a Di Più Tv, ha raccontato come procede la storia con Sangiovanni: