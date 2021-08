Giulia Stabile in un video social per Netflix, il progetto insieme ad Alessandra Celentano La giovane ballerina, vincitrice dell’ultime edizione di Amici, è comparsa in un curioso video diventato virale su Tik Tok, nel quale balla una coreografia sulle note della colonna sonora di Vivo, l’ultimo film di animazione del colosso dello streaming. Un progetto che ha coinvolto non solo Giulia Stabile, ma anche la professoressa Alessandra Celentano che per l’occasione si è cimentata in uno sketch comico molto divertente.

A cura di Giulia Turco

Cosa centra Giulia Stabile con Netflix

Un progetto che ha coinvolto non solo la ballerina, ma anche la professoressa Alessandra Celentano che, a sua volta, ha aperto un account Tik Tok dove è comparso il suo primo video. “Ti vedo che balli: è il meglio che sai fare? Ho giusto due osservazioni”, scherza la mostra di Amici con le sue frasi più iconiche. Di fatto si tratta di una challenge che invita i ragazzi a postare sui social la loro versione della coreografia di Giulia sponsorizzando così il film d’animazione, un’avventura tutta musicale sbarcata in streaming lo scorso 6 agosto. Nella versione italiana, tra le voci dei protagonisti ci sono quella di Stash che interpreta il protagonista Vivo, e quella di Massimo Lopez che dà la voce al personaggio di Andrès.

Il successo di Giulia Stabile dopo Amici 20

La giovane ballerina che si è conquistata il primato della prima vittoria nella categoria ballo nel talent show di Maria De Filippi di fatto non è mai uscita dagli studi tv, dallo scorso maggio. Non solo ha collaborato per un progetto legato ancora una volta a Maria De Filippi (gavettone), ma è stata inclusa nella squadra di Tu sì qui vales, il programma prodotto dalla stessa Fascino, che prenderà il via il prossimo autunno. Non sono ancora chiari i dettagli sul ruolo che avrà Giulia in studio, ma i video pubblicati sui social testimoniano che tra la ballerina e la squadra del programma si è già creato un ottimo feeling. Belen Rodriguez ha ammesso: “La amo follemente”.