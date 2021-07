Amici 21 apre la nuova stagione tv, ecco la data d’inizio Nuovo inizio per il talent show di Canale 5, che quest’anno si prepara ad aprire le danze della nuova stagione televisiva. La prima puntata di Amici, diviso come di consueto in una prima fase pomeridiana che, poi, porta gli allievi della scuola al serale, è previsto per settembre. La data di inizio, che pare essere confermata, comporterà anche una nuova collocazione nel palinsesto dello show che, quindi, con molta probabilità vedremo all’inizio del nuovo anno in prima serata.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i programmi più attesi dell'anno e senza dubbio tra quelli più seguiti c'è Amici di Maria De Filippi. Lo show di Canale 5 dopo il successo della scorsa edizione che ha visto trionfare Giulia Stabile e, in seconda battuta anche il suo fidanzato Sangiovanni, è il primo ad aprire le danze della nuova stagione televisiva. Dopo le prime voci su un inizio a settembre, stando a quanto riporta TvBlog, la conferma sarebbe arrivata con tanto di data di inizio del talent.

La data di partenza di Amici

Già il mese di partenza rappresenta una novità per il programma che, infatti, solitamente partiva ad inizio di novembre con tutta la fase di selezioni e dell'appuntamento pomeridiano in onda subito dopo Uomini e Donne, che poi preparava alla fase finale dello show, quella in prima serata. Secondo le prime informazioni, quindi, non solo il daytime in cui gli spettatori imparano a conoscere e simpatizzare con i nuovi allievi, durerà più del previsto, ma avrà inizio circa due mesi prima del solito. Si parte sabato 18 settembre alle ore 14:10, con il primo appuntamento pomeridiano che, invece, solitamente anticipa l'iconica trasmissione del sabato che è Verissimo.

Cast confermato e via alle selezioni

Il cast dei professori è stato confermato e, quindi, dopo il successo da parte del pubblico dello scorso anno che ha premiato gli ascolti dello show di Canale 5, sempre foriero di grandi risultati, non resta che aspettare la formazione delle classi e l'inizio di una nuova avventura per gli aspiranti talenti dello spettacolo. I casting, infatti, inizieranno a breve, proprio per velocizzare i tempi. Questo, ovviamente, comporterebbe anche una riorganizzazione del palinsesto che, quindi, porterebbe Amici alla fase conclusiva, quella in cui i ragazzi e le ragazze della scuola di Cinecittà si contendono la vittoria, qualche mese prima rispetto alla solita programmazione, piazzandolo come di consueto al sabato sera. Con molta probabilità vedremo il programma in prima serata all'inizio del prossimo anno.