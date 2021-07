Amici parte in anticipo: “Via al programma già da settembre” Stando a quanto riporta Davidemaggio.it la ventunesima edizione del il talent di Maria De Filippi dovrebbe partire già dal mese di settembre, tra la seconda e la terza settimana, anticipando così in modo drastico la tendenza degli ultimi anni. Il daytime di Amici dovrebbe avere la durata di circa 30 minuti.

A cura di Andrea Parrella

La stagione televisiva 2021-2022 di Mediaset è stata definita con la presentazione dei palinsesti delle scorse settimane. Tuttavia pare che la programmazione sia in costante evoluzione, aperta ad eventuali novità. Tra le quali spunta quella che riguarda Canale 5 lanciata da Davidemaggio.it, secondo cui Amici partirà in largo anticipo rispetto ai programmi.

Quando inizia Amici 21

La ventunesima edizione del il talent di Maria De Filippi dovrebbe partire già dal mese di settembre, tra la seconda e la terza settimana, anticipando così in modo drastico la tendenza degli ultimi anni. Il daytime di Amici dovrebbe avere la durata di circa 30 minuti. È ancora presto per capire ci saranno variazioni nel format in funzione di questo possibile cambio di programmazione (che attualmente non è previsto nei listini di Publitalia, la concessionaria che gestisce il sistema pubblicitario a Mediaset). Si può immaginare un maggiore spazio per il racconto delle selezioni del talent che conduca alla formazione della classe protagonista dell'edizione.

Le selezioni di Amici sono in corso in queste settimane, ma non è ancora chiaro se anche quest'anno i ragazzi scelti come allievi vivranno nelle casette del serale anche durante la fase iniziale del programma in via precauzionale a causa della pandemia, così come è successo nell'edizione che si è conclusa da alcune settimane.

L'autunno di Canale 5

Il talent di andrebbe a completare la programmazione autunnale di Canale 5, che vedrà il ritorno del Grande Fratello Vip (lunedì) con Alfonso Signorini e le nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il martedì è la serata dedicata alla Champions League o, in alternativa, a speciali di Caduta Libera o a film. Mercoledì è invece tutto per le fiction, con le produzioni Luce dei tuoi occhi, Giustizia per tutti, Una famiglia perbene. Il giovedì, parte il nuovo programma di Ilary Blasi Star in the Star, cui seguirà D’Iva, un ciclo di due serate con Iva Zanicchi, il ritorno di Zelig e una serata che dovrebbe celebrare Claudio Baglioni. Il sabato Tu si que vLales , mentre per quanto riguarda la domenica, l'addio a Live – Non è la D'Urso è ufficiale: vedremo Scherzi a parte e poi All Together Now e lo spin off natalizio All Together Now Kids.