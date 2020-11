Al Grande Fratello Vip si accende la rivalità tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Alla giovane influencer italo-persiana non sono andate giù le insinuazioni sul suo rapporto con Flavio Briatore, fatte da Elisabetta nel corso della puntata in onda lunedì 23 novembre. È stato il conduttore Alfonso Signorini a parlare per primo di una presunta "vecchia ruggine" tra la Salemi e la Gregoraci, in merito a una vacanza in Sardegna di tre anni fa. Elisabetta, a quel punto, ha lasciato intendere l'esistenza di messaggi tra Briatore e Giulia, che si è infuriata e ha smentito qualsiasi ipotesi di un flirt tra lei e l'imprenditore. La Salemi si è quindi scontrata con la Gregoraci in modo piuttosto turbolento dopo la puntata.

La lite tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci

Nel corso dello scontro, la Gregoraci ha continuato a punzecchiare Giulia sostenendo che avrebbe più volte sentito Briatore per chiedere ospitalità nei suoi locali in Sardegna: "Con me non ti sei mai rapportata. Messaggiavi sempre con Flavio. Non mi far dire delle cose. Una volta ero a casa ed è arrivata la tua telefonata. Ti ho visto venire tante volte al Billionaire. Salutavi affettuosamente lui e nemmeno mi ca**vi. Non voglio più parlarne, non voglio metterlo in mezzo. Gli hai mandato dei messaggi. Per la cena, il dopo cena, l'alloggio. Io se vado al ristorante pago". Spazientita, la Salemi ha spiegato che a invitarla in quella famosa vacanza di gruppo fu il PR Domenico Zambelli e ha negato di aver sfruttato il rapporto con Briatore per avere ospitalità nei suoi locali.

Non c'era nessun secondo fine. Non ho messaggiato "in quel senso". Cosa c'è di male a mandare un messaggio? Messaggio con Flavio come con 700 altre persone. Elisabetta, tu non mi sei mai presentata a me. Siamo sempre stati in gruppo, non c'è mai stato niente di male. Quest'estate ero in vacanza in Sardegna con un altro gruppo, abbiamo sempre pagato per i fatti nostri. Se non sai le cose non pagare. Ci sono state volte in cui abbiamo pagato, volte in cui loro ci hanno invitato. Non farmi passare per gattamorta. Io ti ho visto tre volte.

Lo sfogo di Giulia Salemi

Più tardi, in giardino, Giulia si è sfogata con Dayane Mello tornando sull'argomento. A differenza di quanto insinuato dalla Gregoraci, sarebbe sempre stato Briatore, o un suo collaboratore, a invitare lei e i suoi amici: "Sono allibita. Ma con che coraggio? Ti dico già com'è andata. Si vede che ha parlato qualcuno che conosciamo entrambe e che mi ha visto quest'estate. Io vado a Porto Cervo da 6 anni perché ho mille amici. Ho conosciuto anche il suo ex marito Flavio perché abbiamo amici in comune. Eravamo in un hotel, tranquillissimi, ci ha presentati Domenico. Ho conosciuto anche il suo direttore marketing, lui e Flavio stesso mi hanno detto "Se vuoi venire con le tue amiche siete ospiti". Una cosa normalissima, è un classico. A maggior ragione con l'avvento del web, ti chiedono sempre ‘Vuoi venire e mettere il tag su Instagram?'".

Nessun flirt tra Flavio Briatore e Giulia Salemi

La Salemi ha nuovamente smentito l'esistenza di un flirt con Briatore, sostenendo come nessuno dei due abbia mai fatto delle avance sull'altro. Inoltre, ha definito "snob" la Gregoraci, rifiutando di passare per una persona che ha cercato di ottenere favoritismi e ospitalità in vacanza.