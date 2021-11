Giulia Salemi dopo il GF Vip Party sarà conduttrice di un nuovo programma Sky Giulia Salemi è pronta per una nuova avventura in tv. Attualmente è impegnata con il GF Vip Party insieme a Gaia Zorzi ma da dicembre per l’influencer aumentano gli impegni lavorativi. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli condurrà un nuovo programma in onda su Sky Uno e Tv 8. Le novità non finiscono qui: farà anche il suo debutto in radio.

A cura di Gaia Martino

Il Grande Fratello VIP è stato il trampolino di lancio per una delle coppie più chiacchierate del momento. L'entusiasmo di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è alle stelle perchè da quando si sono conosciuti e fidanzati nel reality, un anno fa, la loro vita è decollata sotto ogni punto di vista. Proprio l'ex Velino ha raccontato ai microfoni di Fanpage della sua immensa gratitudine: "Il GF mi ha dato modo di sentirmi gratificato. Prima non mi sentivo soddisfatto, avevo dei sogni che ora avverto più vicini" sono state le sue parole nel corso dell'intervista a giugno. Per il Pretelli che ha appena terminato l'esperienza a Tale e Quale Show ora si apre un nuovo capitolo: è stato scelto da Mara Venier per Domenica In. Grandi impegni in vista anche per la sua fidanzata che presto condurrà un nuovo programma tv.

Giulia Salemi pronta per un programma Sky

Per Giulia Salemi, attualmente al timone del GF Vip party insieme a Gaia Zorzi, si aprono nuove porte. Il settimanale Chi ha lanciato in esclusiva la notizia che conferma il momento d'oro che sta vivendo l'influencer, pronta a lanciarsi in una nuova avventura. A dicembre condurrà ‘Artisti di panettone‘ su Sky Uno e poi su Tv8, ma non è tutto. Il giornale diretto da Alfonso Signorini fa sapere che a gennaio 2022 farà anche il suo debutto in radio.

Non dimentichiamoci che Giulia Salemi è anche una testimonial molto richiesta su Instagram. Con oltre un milione e mezzo di follower la fashion blogger condivide la sua vita quotidiana e diffonde spesso messaggi di gioia ed autostima. Un successo, quello raggiunto, che punta sempre più verso l'alto.

Cosa sta facendo Giulia Salemi oggi in tv

Il momento d'oro di Giulia Salemi la vede oggi alla conduzione del GF Vip Party, il programma che commenta il reality prima di ogni puntata in diretta, insieme a Gaia Zorzi sul portale di Mediaset Play. Oltre a lavorare con i social network in qualità di influencer, l'ex gieffina sta conquistando a grandi passi anche il piccolo schermo italiano. Prima di vederla al timone del programma Sky, parteciperà infatti al prossimo game show di Nicola Savino Back to School che, secondo quanto rivela Tv Blog, dovrebbe andare in onda su Italia Uno a partire dal prossimo gennaio.

La storia con Pierpaolo Pretelli

I Prelemi, come li chiamano i milioni di fan che tutti i giorni sui social fanno il tifo per loro, sono sempre più innamorati. Il loro amore è nato sotto le luci della Casa più spiata d'Italia e non tutti avrebbero scommesso sulla loro storia una volta terminato il programma. Il ‘ritorno alla normalità', dopo il GF Vip, non ha spento affatto la fiamma. Nonostante le difficoltà legate alle distanze, vivendo lei a Milano e lui a Roma, il loro amore è sempre alle stelle. Giulia Salemi inoltre ha accolto a braccia aperte il piccolo Leonardo, figlio di Pierpaolo nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero: tra loro è nato un rapporto speciale.

E mentre vivono un'immensa felicità, i due ex gieffini possono guardare al futuro con ottimismo.