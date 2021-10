Pierpaolo Pretelli si commuove per Giulia Salemi: “Vorrei un figlio da lei” Ospite di Domenica In con Mara Venier, Pierpaolo Pretelli ripercorre la sua carriera televisiva, dal bancone di Striscia la Notizia al palco di Tale e Quale Show, e parla dell’amore per Giulia Salemi, a cui è legato da più di un anno. L’ex velino, commosso per la dedica della fidanzata, ammette di voler rivivere l’emozione della paternità: “Vorrei un figlio da lei”.

A cura di Elisabetta Murina

Protagonista di Tale e Quale Show 2021, ex velino ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Ospite nel salotto di Domenica In con Mara Venier, Pierpaolo Pretelli ha raccontato la sua carriera televisiva e l'amore per Giulia Salemi, a cui è legato da più di un anno. I Prelemi, come li hanno soprannominati i fan sui social, sembrano pronti a portare la loro relazione a un livello successivo. O almeno così pare dalle parole di Pierpaolo, un pò commosso e più innamorato che mai: "Vorrei rivivere l'emozione di diventare padre, credo che Giulia sia d'accordo".

Pierpaolo: "Tra me e Giulia c'è un amore molto forte"

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip (IG: @giuliasalemi)

L'amore tra Giulia e Pierpaolo è scoppiato più di un anno fa nella casa del Grande Fratello Vip 5. I due si sono conosciuti, avvicinati e con il tempo hanno trasformato il loro legame in un sentimento profondo: "Tra noi c'è un amore molto forte e non pensavo di scoprirlo in un contesto televisivo. Non lo avrei mai immaginato. Abbiamo iniziato piano piano, tutto è arrivato con calma”. A Mara che gli chiede se vuole rivivere l'emozione della paternità (è padre di un bimbo avuto dalla ex Ariadna Romero), l'ex velino risponde così: "Vorrei rivivere l'emozione di diventare padre. Penso che Giulia sia d'accordo. Ci daremo da fare, lo sai?".

La sorpresa di Giulia che commuove Pierpaolo

Durante la puntata di Domenica In, l'influencer italo-persiana ha inviato a Pierpaolo una romantica video sorpresa che ripercorreva i momenti più belli della loro relazione:

Amore mio, si amore mio, come è giusto che cominci la lettera d'amore di una ragazza innamorata come me. Esattamente un anno fa iniziavamo a flirtare inconsapevoli di quello che oggi saremmo diventati. Oggi per la prima volta a 28 anni mi sento una donna amata, rispettata e supportata. Mi sento felice e forse prima di incontrarti la felicità non sapevo neanche cosa fosse. Tu hai saputo leggermi dentro, ti sei fermato ad ascoltarmi, ti ho fatto sanguinare le orecchie lo so, ma soprattuto hai saputo leggere i miei silenzi. E dentro quei silenzi hai scoperto la Giulia più sensibile, indifesa e fragile. Ma è quella Giulia che si è innamorata di te, quella che si mascherava dietro alla leggerezza per nascondere il bisogno immenso di amore che mi portavo dentro. Siamo solo all'inizio, lo so, su tante cose ci dobbiamo ancora lavorare. Ma.. che te devo dì? I sogni sono fatti per essere vissuti e io con te sto vivendo il mio sogno, il nostro sogno. Grazie amore mio.

Lui, commosso, ha spiegato a Mara: "Giulia crede in me e mi dà la forza di realizzare i miei sogni. Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e io ho la certezza di averne una. Spero di essere un uomo all'altezza di lei e delle persone che incontrerò nella vita".

La carriera di Pierpaolo: da promettente avvocato a velino

Prima di inseguire il "sogno della televisione", Pierpaolo si era iscritto alla facoltà di giurisprudenza di Roma per volere dei genitori: "Ho fatto 15 esami. Ho fatto questa piccola esperienza in giurisprudenza prima di arrivare a Striscia la notizia". Nel 2013, il 30enne originario di Maratea ha ballato nel programma satirico di Antonio Ricci, diventando il primo velino uomo nella storia dello show. Il vero cambiamento nella sua carriera, però, è arrivato con il Grande Fratello Vip dello scorso anno: "Il GF è stata la mia svolta, il mio punto di partenza ". Ora è tornato in televisione come concorrente di Tale e Quale Show e le sue imitazioni hanno già conquistato il pubblico.