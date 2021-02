Giulia Salemi ha sorpreso Pierpaolo Pretelli facendo volare sulla casa un aereo con un messaggio per lui. Sembra che la sorpresa sia stata organizzata con la complicità dei fan dei Prelemi. Il messaggio, infatti, è evidentemente da parte non solo della concorrente del Grande Fratello Vip ma anche dei numerosissimi sostenitori della coppia.

Il messaggio di Giulia e quel ti amo incompleto

Lo striscione da parte di Giulia Salemi e dei fan recava la frase seguente: "Pierpi sei il nostro orgoglio. Ti a.. Giuly e fan". Gli spettatori del Grande Fratello Vip, in particolare coloro che si sono affezionati alla coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, sanno bene che i due hanno deciso di pronunciare il fatidico "Ti amo" solo una volta che saranno entrambi fuori dalla casa. Per il momento, preferiscono ricorrere a una frase incompleta, ma non meno significativa. Il messaggio che l'aereo ha fatto volteggiare sulla casa del Grande Fratello Vip è arrivato proprio nel momento più opportuno. In questi giorni, infatti, Pierpaolo Pretelli ha avuto un crollo. Tra le lacrime e il devastante senso di mancanza provato dopo l'eliminazione di Giulia, ha capito senza ombra di dubbio di essere perdutamente innamorato di lei.

La reazione di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli è apparso felicissimo del gesto di Giulia Salemi. L'ha ringraziata, poi, ha urlato: "Mi manchi. Grazie fan". Con lo sguardo rivolto verso il cielo ha aggiunto: "Ti a… anch'io", ci ha pensato Stefania Orlando ad aggiungere la sillaba mancante: "Ti amo, ti amo". Dayane Mello, anche lei in giardino sdraiata a prendere il sole, ha commentato: "Queste cose ti riempiono il cuore. È amore, cose belle. Queste sono le cose che ti gasano". Giulia Salemi ha condiviso questo momento romantico nelle sue Instagram Stories. Manca pochissimo alla finale del Grande Fratello Vip, poi potranno vivere il loro amore finalmente fuori dalla casa.