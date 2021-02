Un duro colpo per Pierpaolo Pretelli che, ad un passo dalla finale, vede uscire dalla casa la fidanzata Giulia Salemi. L'eliminazione dell'influencer italo persiana non sarà facile da digerire per Pierpaolo, che subito dopo la puntata si è chiuso in se stesso, lasciandosi andare ad un lungo pianto. Pretelli non ha più diversivi. Se fino ad ora ha giocato quasi sempre in coppia, in questo rush finale Pierpaolo sarà costretto a mettere in campo se stesso, dimostrando di essere arrivato in finale non soltanto grazie alle sue dinamiche amorose. È il momento di giocarsi il tutto e per tutto.

Le lacrime di Pierpaolo: "Non ce la faccio a stare qui dentro"

Finita la puntata, mentre gli altri concorrenti festeggiano la vittoria di Stefania Orlando al televoto, Pierpaolo Pretelli si chiude in un momento di nostalgia e smarrimento. Vorrebbe Giulia al suo fianco, ma ora che l'influencer è uscita dalla casa, dovrà camminare con le sue gambe. Ma la nottata, nel frattempo, passa tra lacrime e ricordi, e chiuso in lavatrice Pierpaolo abbraccia il cuscino di Giulia. Rilegge il biglietto di San Valentino che lei gli aveva dedicato, cercando di trovare un appiglio nelle sue parole d'amore. "Mi spiace per lei, perché forse non ha fatto il percorso che avrebbe voluto", spiega all'amico Zenga preso dai sensi di colpa. "Non ce la faccio a stare qua dentro", si sfoga, prima di abbandonarsi al sonno.

Il percorso di Pierpaolo Pretelli al GFVip

Pierpaolo entra nella casa come un ragazzo bello e genuino, divertente e dai modi educati. Ma soprattutto single. Nonostante la sua ex fidanzata Ariadna Romero gli faccia ancora battere il cuore, Pierpaolo si mostra disponibile ad aprirsi a nuove conoscenze. D'altronde lei è la mamma del loro bimbo Leo e tutti vorrebbero che l'unione della loro famiglia possa mantenersi solida. Nella casa, l'attrazione con Elisabetta Gregoraci è fatale e il pubblico li ama perché vuole vedere fino a che punto possa funzionale la favola d'amore con l'ex moglie di un miliardario. La storia va male e dopo una serie di tira e molla e nemmeno un vero bacio strappato alla 40enne, la Gregoraci esce di scena. È allora che l'ex Velino perde la testa per Giulia Salemi, l'influencer con la quale riscopre la gioia del vero amore.