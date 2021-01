Sabato 16 gennaio va in onda il secondo appuntamento stagionale con C'è posta per te, alla sua 24esima edizione. La partenza è stata col botto, in termini di ascolti e interazione social, anche grazie agli ospiti amatissimi dal pubblico di Canale 5 che lo show di Maria De Filippi assicura ogni volta. Stavolta, gli ospiti della puntata saranno gli attori Giulia Michelini e Marco Bocci e il cantante Irama, uno dei più apprezzati tra i concorrenti usciti da Amici. Saranno protagonisti di alcune sorprese emozionanti. C'è posta per te va in onda in prima serata, a partire dalle ore 21.15 circa. Maria De Filippi ha spiegato che gli ospiti non usano mascherine perché vengono sottoposti a tampone e messi in isolamento.

La sorpresa con Giulia Michelini e Marco Bocci

Per gli amanti della fiction Mediaset, Giulia Michelini e Marco Bocci non hanno certo bisogno di presentazioni. Entrambi già apparse in diverse occasioni a C'è posta per te e negli altri programmi della De Filippi, sono molto amici nella vita reale e hanno condiviso il set di Squadra antimafia, rispettivamente nei ruoli di Rosy Abate e Domenico Calcaterra. Bocci è noto anche per la parte di Nicola Scialoja in Romanzo Criminale – La serie e ha inoltre recitato in Solo, La compagnia del cigno, L'esigenza di unirmi ogni volta con te. In questi giorni è su Canale 5 con Made in Italy e da febbraio lo vedremo sulle piattaforme on demand con Calibro 9, sequel del cult anni 70 Milano calibro 9. È sposato con Laura Chiatti, da cui ha avuto due figli. Giulia Michelini è attrice di teatro, cinema e televisione. Il suo ruolo più cult resta quello di Rosy Abate, che ha impersonato anche nell'omonimo spin off. Ha recitato per Gabriele Muccino in Ricordati di me e A casa tutti bene, e in diversi altri film tra cui La ragazza del lago, Il grande sogno, Immaturi. In tv, ha partecipato Distretto di polizia, Paolo Borsellino, R.I.S. – Delitti imperfetti e In Treatment. Il suo ultimo ruolo è in Tutti per 1 – 1 per tutti, sequel di Moschettieri del re.

Irama ospite di C'è posta per te del 16 gennaio

L'altro grande ospite della serata è Irama, anche lui spesso ospite nei programmi di Maria De Filippi. Benché si sia fatto conoscere a Sanremo 2016 tra le Nuove Proposte, la vera popolarità è stata raggiunta con la vittoria ad Amici nel 2018. Al secolo si chiama Filippo Maria Fanti (lo pseudonimo è l'anagramma del suo secondo nome ma significa anche "ritmo" in lingua malese) ed è stato tra i Big di Sanremo 2019 con il brano La ragazza con il cuore di latta. Ha fatto parlare anche il gossip: è stato legato a Meggi Galo e Giulia De Lellis (entrambe ex di Uomini e Donne) e ora è fidanzato con Victoria Stella Doritou.