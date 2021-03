Giorgio Manetti, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, denuncia una sorta di “complotto” ai suoi danni relativamente alla partecipazione all’Isola dei famosi. A lungo compagno di Gemma Galgani – che decise di lasciare quando entrambi erano ancora in trasmissione – Manetti aveva già annunciato di avere rifiutato l’invito di Alfonso Signorini che lo avrebbe voluto al Grande Fratello Vip. Già in quell’occasione – come nel 2019 – aveva raccontato che avrebbe accettato volentieri di partecipare all’Isola dei famosi, ritenendolo un reality show più affine alla sua natura. Ma nemmeno quest’anno il matrimonio tra Manetti e l’Isola è stato celebrato.

Perché Giorgio Manetti non partecipa all’Isola dei famosi

Intervistato da Nuovo TV, Manetti svela: “Non mi vogliono all’Isola. C’è qualcosa che blocca la mia partecipazione… Temono che io possa vincere a mani basse”. Motivazioni a parte, Manetti sostiene di non essere riuscito nemmeno a presentarsi ai provini del reality show. La produzione non avrebbe mai preso in considerazione la sua candidatura: “Nemmeno la possibilità di un provino mi è stata data. Avrei preferito incassare un no che il silenzio”. E degli attuale naufraghi dice: “Mi chiedo chi siano e che cosa abbiano fatto nella loro vita per essere ritenuti famosi. Gli autori hanno dei criteri di scelta che non riesco a comprendere. Non sarò nessuno, ma almeno posso contare su un gran numero di persone che continuano ad amarmi e a seguirmi”.

L’ex di Gemma Galgani pentito di avere rifiutato il GF Vip

Manetti si dice infine pentito di avere rifiutato l’invito di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip che lo avrebbe voluto nella Casa, tra i concorrenti dell’ultima, fortunata edizione: “Sono pentito di aver detto no ad Alfonso Signorini”. Un invito, quello a Manetti, che il conduttore e la produzione del reality non hanno mai confermato. Nemmeno da parte dell’Isola è arrivato alcun commento, sebbene il desiderio di Giorgio di partecipare al gioco sia palese da molti mesi.