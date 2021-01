Giorgio Manetti ha rilasciato un'intervista a NuovoTv nella quale ha svelato un retroscena sul Grande Fratello Vip. L'ex gabbiano di Uomini e Donne sembra stia accarezzando l'idea di tornare in televisione. Avrebbe già ricevuto una proposta decisamente considerevole, ma avrebbe detto di no. Ecco quale programma ha rifiutato e a quale vorrebbe, invece, partecipare.

Giorgio Manetti ha detto no al Grande Fratello Vip

Giorgio Manetti ha rivelato di aver ricevuto un'importante proposta televisiva. A suo dire, Alfonso Signorini avrebbe voluto fargli varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip, ma lui avrebbe preferito dire di no: “Ho detto no al Grande Fratello Vip. Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me". Quindi ha spiegato perché non se l'è sentita di fare parte del cast: "È un’esperienza che non mi interessa vivere”. Dunque, sembra che stare 24 ore su 24 sotto l'occhio vigile delle telecamere, sia un'idea che non suscita particolare entusiasmo nell'ex cavaliere del Trono Over nonché ex fiamma di Gemma Galgani.

Giorgio Manetti direbbe sì all'Isola dei famosi 2021

Giorgio Manetti esclude l'ipotesi di partecipare al Grande Fratello Vip perché non la reputa un'esperienza adatta a lui. Al contrario gli piacerebbe cimentarsi con L'isola dei famosi. Del ritorno del reality, in effetti, se ne sta parlando e al timone dovrebbe esserci Ilary Blasi. Manetti è convinto che farebbe un percorso solitario come quello che Raz Degan ha portato a compimento fino alla vittoria: