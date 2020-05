Ecco la mia famiglia ❤️❤️❤️❤️ Non ho parole per descrivere l’attimo in cui ho appreso che sarei diventato padre. Ti scorre tutto davanti agli occhi in maniera confusionaria, un mix di sensazioni uniche che si accavallano tra loro, felicità, gioia, amore, adrenalina. Poi per un attimo si ferma tutto ed il caos diventa equilibrio. Una sensazione di calore mi ha avvolto e ho capito il senso della vita. Grazie Amore mio ❤️. Grazie perché mi hai fatto provare l’emozione più bella della mia vita. Ti amo. Mia piccola grande Sofi so che sarai una sorella speciale e sarà stupendo vedervi crescere insieme ❤️❤️. Non vedo l’ora di stringerti tra le braccia e guardarti negli occhi, sono già innamorato pazzo di te! ❤️ #lanostraFamiglia

