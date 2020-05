Giordana Angi è stata una delle protagoniste della prima serata di "Amici Speciali". La cantante, però, ha dato l'impressione ai telespettatori di essere un po' giù di tono. Come sempre, su Twitter le voci diventano tormentoni e in un tempo brevissimo, il pubblico si è diviso sui social tra quanti hanno dato voce a questa impressioni e quanti invece hanno provato a sgombrare il campo da ogni perplessità.

Giordana Angi triste, le reazioni dei fan

La prima puntata di "Amici Speciali" è stata vinta da Alessio Gaudino ed ha avuto una buona presa sul pubblico, conquistando anche lo scettro degli ascolti tv vincendo la prima serata. Una puntata nella quale Giordana Angi sarebbe stata accusata di essere giù di corda e con un atteggiamento completamente diverso dal solito. La polemica è divampata ed ha portato addirittura la madre di Giordana Angi a reagire sul gruppo Facebook dei fan.

Il messaggio della madre di Giordana Angi

La polemica è stata tale che addirittura la madre di Giordana Angi ha deciso di intervenire personalmente per placare la polemica. La signora Sophie Capizzi ha scritto: “Giordana sta benissimo! Le sue interpretazioni sono state emozionanti, uniche, profonde e fuori norma. Amami adesso spacca! Chiedo positività grinta e sostegno come sapete fare voi”.

La prima puntata di "Amici Speciali"

Vinta da Alessio Gaudino, la prima puntata di "Amici Speciali" è stata la più vista in prima serata, ieri 15 maggio 2020. Oltre a Giordana Angi, Alessio Gaudino e la campionessa in carica Gaia Gozzi, sicuramente uno dei grandi protagonisti è stato Michele Bravi. Per il cantante è una nuova occasione per mettersi in luce dopo l'incidente che nel 2018 gli ha cambiato la vita. Maria De Filippi, infatti, ha avuto solo parole dolci per lui: “Penso che tu sia un grande artista, sono contenta che tu sia qui”.