Amici Speciali condotto da Maria De Filippi ha conquistato la prima serata di venerdì 15 maggio 2020 e chiuso con 3.847.000 spettatori pari al 18.8% di share, contro il film Tutti i Soldi del Mondo su Rai 1 che ha totalizzato 2.668.000 spettatori pari all’11% di share, partendo in grande svantaggio con la programmazione delle altre generaliste. Ottimi risultati per Fratelli di Crozza, Propaganda Live e l'omaggio a Ezio Bosso.

Canale 5 ringrazia così la squadra di Maria De Filippi, che ha potuto contare ancora una volta sull'appoggio significativo, in termini di pubblico, degli amici e colleghi Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello.

Amici speciali con Tim insieme per l’Italia si aggiudica la prima serata con uno share del 18.80% pari a 3 milioni 847mila telespettatori. Amici Speciali con gli obiettivi di gara raggiunti ieri ha visto vincere il ballerino della squadra bianca Alessio Gaudino e ha donato alla protezione civile 30mila tamponi per l’Italia, rimborsi a 5 medici per un mese, rimborsi a 10 operatori socio sanitari per 30 giorni e presenti del televoto.

Ottimi ascolti per l'omaggio a Ezio Bosso

L'omaggio a Ezio Bosso su Rai3 con Che Storia è la Musica ha raggiunto lo straordinario risultato di 1.534.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%, simbolo di una vicinanza all'artista che si è fatta sentire a partire dalle prime ore del mattino, quando è arrivata la terribile notizia della sua morte improvvisa. Grande accoglienza per Maurizio Crozza che ieri sera è tornato con il suo Fratelli di Crozza sul NOVE e ha totalizzato 1.445.000 spettatori per il 5.3% di share. A capo dell'infotainment troviamo anche Propaganda Live di Diego Bianchi: Zoro anche questa settimana è entrato nelle case di 1.364.000 spettatori con uno share del 6.3%.

Gli ascolti tv delle restanti reti generaliste

Non male per le serie di Rai2, infatti NCIS ha chiuso con 1.562.000 spettatori pari al 5.5% di share e The Rookie 1.319.000 (5%). Su Italia 1 22 Minutes riscosso l'attenzione di 1.423.000 spettatori per il 5.2% di share. Su Rete4 Quarto Grado 1.415.000 spettatori con il 6.7% di share. Su TV8 Italia’s Got Talent – Best Of ha chiuso con 627.000 spettatori e il 2,4% di share.