La prima puntata di Amici Speciali, in onda venerdì 15 maggio, ha visto sfidarsi nello studio di Canale 5 i grandi protagonisti del talent show di Maria De Filippi che nel corso di questi anni sono diventati anche volti noti dello spettacolo italiano. Tra i membri della squadra bianca c'è anche Michele Bravi, ex vincitore di X-Factor, che è ritornato in tv dopo l'incidente del 2018 che ha cambiato la sua vita.

Le parole di Maria De Filippi a Michele Bravi

Ad esibirsi per la seconda manche della puntata è Michele Bravi che canta il brano con cui si presentò a Sanremo nell'anno in cui a condurlo c'erano Carlo Conti e Maria De Filippi, ovvero "Il diario degli errori", come ricorda la conduttrice nel presentarlo. L'esibizione ha suscitato la commozione dei presenti che non hanno lesinato complimenti e manifestazioni d'affetto nei confronti del giovane talento. Ma le parole più significative sono quelle della padrona di casa che, una volta terminata la canzone, gli si rivolge dicendo:"Sono molto contenta che tu sia qui, penso che tu sia un grande artista. Sei struggente e arrivi al cuore delle persone". Non sono tardati ad arrivare i ringraziamenti da parte del giovane cantante, visibilmente commosso.

La lenta ripresa dopo l'incidente

Il 2018 è un anno che è stato particolarmente segnante per Michele Bravi: una donna ha perso la vita nel corso di un incidente stradale, mentre era lui alla guida. I mesi che seguirono l'accaduto furono terribili per il cantante che, non lo ha mai negato, ha dovuto affrontare non solo un processo, ma anche un lungo percorso terapeutico per superare un trauma così importante. Proprio all'inizio di quest'anno, però, la sua carriera è ripartita a piccoli passi, non solo con la partecipazione allo spin off di Amici, ma anche per l'uscita della "Geografia del buio" un racconto in musica della sua sofferenza dalla quale è riuscito a salvarsi grazie all'amore e alla passione per la sua arte.