Tommaso e Dayane hanno scoperto un profondo quanto inaspettato legame. Da sempre molto distanti, a poche settimane dalla fine di questa lunga edizione del reality i due concorrenti appaiono improvvisamente complici. La morte del fratello di Dayane ha completamente ristabilito le priorità della casa. Ai momenti di malinconia si alterna la voglia di godersi la giornata nei suoi piccoli momenti. Nella bellezza dei rapporti e nei gesti pieni di significato.

Il regalo di Tommaso a Dayane Mello

Così, inaspettatamente Tommaso ha regalato a Dayane un oggetto a lui molto caro, il peluche del suo adorato cane Gilda. "È il mio cane, me l'ha regalato mia sorella", le ha detto con la voce spezzata dall'emozione. "Il mio cane mi consola sempre quando sto male e quindi spero che adesso lo possa fare anche con te. Magari un po' ti consola", le ha detto ridendo. Dayane si è sciolta davanti alla tenerezza del suo gesto, divertita per il modo impacciato con cui Tommaso cercava di dimostrarle il suo affetto: "Quanto mi hai fatto ridere tu in questa casa".

L'amicizia tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e la modella brasiliana non è partito nel migliore dei modi. In un primo momento, ai tempi di Francesco Oppini nella casa, l'influcencer aveva preso le distanze da Dayane per difendere l'amico. Tra Tommaso e Dayane ci sono stati spesso malumori, ma dopo tanti mesi nella casa hanno trovato un bellissimo equilibrio di stima reciproca. Soprattutto ora che che, ad un passo dalla finale, la vita della casa è stata stravolta dalla tragica notizia della morte di Lucas. Poco tempo prima era stata proprio la modella a prendere le sue difese quando nessun concorrente lo aveva scelto per un posto in finale. E ancor prima Tommaso si era scagliato contro chi emarginava Dayane, per via del suo carattere pungente: "Saremo sempre di meno qui… e se tutti quelli che hanno avuto un problema con Dayane la ignorassero lei non parlerebbe con nessuno”.