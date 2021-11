GFVip, Manila Nazzaro contro le Selassié: “Non siete nemmeno vip, ringraziate di essere qui” Manila Nazzaro dopo la puntata del GFVip, parlando con gli altri inquilini, ha raccontato lo scontro avuto con le principesse Selassiè.

A cura di Ilaria Costabile

La 23esima puntata del Grande Fratello Vip è stata a dir poco infuocata, soprattutto per le principesse Selassié che sono state protagoniste indiscusse dell'appuntamento settimanale con il reality show. A dare spettacolo è stata Lulù che, una volta resasi conto di poter uscire, si è chiusa in bagno, sbraitando e strepitando. Superato questo momento, ed eliminata la più piccola delle principesse etiopi, Clarissa, l'atmosfera nella Casa non si era affatto placata, come dimostrano le ultime affermazioni di Manila Nazzaro.

L'attacco di Manila Nazzaro

L'ex Miss Italia, che ha superato brillantemente il televoto, si è trovata a commentare la reazione di Lulù, ritenuta esagerata anche da Alfonso Signorini, prendendo in esame anche le clip che sono state mandate in onda durante la puntata. Le principesse, in quel momento in nomination, avevano espresso il loro malcontento dicendo di essere state nominate perché sono le meno conosciute del gruppo e, invece, proprio per questo motivo avrebbero meritato di continuare il loro percorso. La Nazzaro, quindi, ha raccontato agli altri inquilini come ha risposto a queste accuse parlando proprio con le dirette interessate:

Dopo tutti questi discorsi.. Io li ho chiusi dicendo che questo si chiama Grande Fratello Vip, e voi di Vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Adesso pretendente pure di rimanere a discapito di altre persone come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è?”

Lo sfogo di Jessica Selassié

Eppure dopo la puntata Jessica Selassié, la più grande delle principesse, ha avuto un vero e proprio crolloed è scoppiata in un pianto disperato dicendo di aver deluso la sua famiglia per l'immagine che in queste ore è venuta fuori: "Noi, non siamo così. L'ho sempre detto che non sono nessuno, mai mi sono permessa di dire il contrario. Non ti fanno spiegare, ti attaccano. È normale che poi cerchi di prevaricare la voce di chi ti sta attaccando".