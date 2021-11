Grande Fratello Vip 2021, eliminata Clarissa: nominati Lulù, Jessica, Gianmaria e Patrizia Nella ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip è stata eliminata Clarissa. In nomination: Jessica, Gianmaria, Patrizia e Lulù, che ha ricevuto anche un provvedimento disciplinare dal GfVip.

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 29 novembre 2021 su Canale 5, il concorrente eliminato è Clarissa Selassié. I concorrenti finiti in nomination sono: Lulù, Jessica, Gianmaria e Patrizia. Nel corso della ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip si è ritornato a parlare di Soleil Sorge e di Alex Belli dopo il bacio che si sono dati durante la recita del Turandot. Ancora la coppia grande protagonista con "la vendetta di Delia Duran" e l'abbraccio con Simone Bonaccorsi.

Chi è l’eliminato del 29 novembre 2021, le percentuali

Clarissa Selassié è stata eliminata dalla ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip. Soleil Sorge, Carmen Russo e Manila Nazzaro sono state le prime due a essere salvate dal televoto e c'è stato lo scontro finale tra le due sorelle, Lulù e Clarissa. Il pubblico, infine, ha preferito salvare Lulù.

Soleil Sorge 31%

Manila Nazzaro 20%

Carmen Russo 18%

Lulù Selassie 16%

Clarissa Selassie 15%

Chi sono i concorrenti in nomination

Chi sono i concorrenti in nomination? Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro sono gli immuni nominati dagli inquilini. Adriana Volpe ha dato l'immunità a Miriana Trevisan; Sonia Bruganelli ha deciso di dare l'immunità a Davide Rossi. Ecco come si è arrivati ai tre vip più nominati. Alex Belli ha votato Patrizia Pellegrino; Carmen Russo ha votato Maria Monsé; Lulù ha votato Alex Belli; Maria Monsé ha votato Gianmaria Antinolfi; Giucas Casella ha votato Patrizia Pellegrino; Sophie Codegoni ha votato Gianmaria Antinolfi; Gianmaria Antinolfi ha votato Lulù; Jessica ha votato Gianmaria Antinolfi; Aldo Montano ha votato Lulù; Francesca Cipriani ha votato Jessica; Soleil Sorge ha votato Patrizia Pellegrino; Patrizia Pellegrino ha votato Maria Monsé. Gli immuni hanno votato segretamente al confessionale e in questo modo: Manila Nazzaro ha votato Jessica; Miriana Trevisan ha votato Soleil Sorge; Davide Rossi ha votato Lulù; Manuel Bortuzzo ha votato Lulù; Katia Ricciarelli ha votato Jessica.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 29 novembre 2021

Nella ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip c'è stato lo scontro tra le Selassié e Katia Ricciarelli, ma c'è stato soprattutto tutto il blocco dedicato ad Alex Belli e Soleil Sorge. Dal bacio di Turandot fino alle fotografie di Delia Duran con Simone Bonaccorsi che non hanno toccato Alex Belli: "Sono solo amici". E poi? Lulù ha avuto una crisi di panico e si è chiusa in bagno dopo aver appreso che una tra lei e Clarissa sarebbe stata eliminata. Il Grande Fratello Vip ha comminato una nomination d'ufficio a Lulù per il suo atteggiamento in puntata, ma la concorrente sarebbe stata comunque nominata per effetto delle decisioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip.