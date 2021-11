Jessica Selassié sconvolta dopo la diretta del GF Vip, la principessa scoppia a piangere Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2021, trasmessa lunedì 29 novembre, Jessica Hailé Selassié è scoppiata in lacrime. A Patrizia Pellegrino, ha confidato i motivi del suo malessere.

La puntata del Grande Fratello Vip 2021 del 29 novembre è stata particolarmente dura per le sorelle Hailé Selassié. Clarissa è stata eliminata, Lulù prima ha sfiorato un attacco di panico, poi è stata aspramente rimproverata da Alfonso Signorini e ha ricevuto un provvedimento disciplinare. Dopo la diretta, Jessica Hailé Selassié, sconvolta, è scoppiata a piangere.

Lo sfogo di Jessica Hailé Selassié

Jessica Hailé Selassié, dopo la puntata, si è sfogata con Patrizia Pellegrino. In lacrime, ha espresso la sua amarezza per come lei e le sue sorelle sono state fraintese nella casa. Teme che stia passando un'immagine sbagliata di loro, che potrebbe portare a deludere la loro famiglia:

"Stiamo deludendo la mia famiglia. Mio padre che ci tiene che noi usciamo in un certo modo. Noi non siamo così, mi dà fastidio tutto quello che è passato. L'ho sempre detto che non sono nessuno, mai mi sono permessa di dire il contrario. Non ti fanno spiegare, ti attaccano. È normale che poi cerchi di prevaricare la voce di chi ti sta attaccando. Non è giusto. Mi dà fastidio, non ti lasciano mai parlare. Hanno sempre ragione loro".

La rabbia di Lulù

Anche Lulù si è sfogata dopo la puntata. La concorrente, che nel corso della diretta si è barricata in bagno in preda a un attacco di panico, è apparsa molto delusa. In particolare, l'ha ferita il fatto che gli altri concorrenti non abbiano esultato quando hanno appreso che era uscita indenne dalla nomination:

