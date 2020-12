Stefania Orlando e Samantha De Grenet hanno deposto l'ascia di guerra nella casa del GFVip.“Tu non mi piaci, io non ti piaccio”, aveva sintetizzato Samantha. Dopo gli scontri accesi degli ultimi giorni, le due concorrenti sono arrivate ad un confronto decisivo e sembrerebbero essersi chiarite una volta per tutte. Si sono lasciate andare ad un abbraccio e ad un raro momento di tenerezza, nell'eventualità in cui, per via della nomination di Samantha, non dovessero più aver modo di farlo.

Samantha: "Sono felice di aver chiarito con te"

Stefania e Samantha hanno avuto modo di riflettere sulla loro discussione e di placare gli animi. È stata Samantha a fare il primo passo, manifestando la sua volontà di fare pace con la Orlando, per lo meno per un quieto vivere nella casa. L'occasione è il compleanno di Stefania, un momento di festa e allegria tra gli inquilini. "Voglio solo che ci capiamo", spiega Samantha, "Forse non mi sono sentita accettata ed un po' attaccata da te". Stefania si è sbrigata a rassicurarla: "Credimi, non è così". La De Grenet è apparsa convinta: "Ci credo, ora che me lo dici. Ti assicuro, non sono una persona cattiva e con le donne tantomeno. Cerco sempre di non ferire nessuno". La Orlando le ha risposto con un sorriso: "Goditi questo Natale, goditi questa esperienza felice, da parte mia farò tutto il necessario. Mi auguro che nessuno ti faccia uscire da questa Casa". L'amica l'ha stretta in un caloroso abbraccio: "Sono felice di essermi chiarita con te. Per me non è importante il gioco, non voglio uscire da qua con questo pensiero".

Il litigio tra Stefania e Samantha

Le due concorrenti hanno passato veri e proprio momenti di fuoco nella casa del GFVip. Dopo un banale battibecco sul modo di lavare i piatti, Samantha De Grenet aveva confessato a Tommaso: "Hai un'amica pazza", apostrofando Stefania come "psicopatica". Così la Orlando l'aveva raggiunta per chiederle spiegazioni: "Pensi che io sia psicopatica? Non è un termine carino e non me lo aspetto da una donna adulta". Samantha aveva spiegato di non dare poi così peso alla parola psicopatica: "Se ti offendi perché ho detto a Tommaso che la sua amica è una pazza, allora hai dei problemi. Tu non mi piaci, io non ti piaccio". La showgirl in particolare non aveva ha apprezzato che Stefania avesse tirato in ballo suo figlio. Così, aveva commentato a sua volta con parole discutibili: "La uccido".