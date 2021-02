Mancano tre puntate alla fine del GFVip e, in vista della finalissima di lunedì 1 marzo, si allarga la rosa di concorrenti che si contenderanno il posto da vincitore di questa edizione. Fino ad ora i tre finalisti sono stati scelti dal pubblico tramite televoto, ma ora spetta a Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi fare una scelta "difficilissima" per decidere chi tra i concorrenti rimasti in casa merita un posto a fianco a loro in finale. In puntata Alfonso Signorini gli ha dato modo di influenzare il pubblico scegliendo uno dei tre nominati che avrebbero voluto fuori dalla casa. Questo prima della chiusura del televoto, in maniera tale da poter incidere sui votanti con la propria rispettiva base di fan.

Lapidarie le decisioni dei tre. Dayane sceglie Stefania Orlando: "Perché abbiamo capito che non c'è rapporto, amicizia, nulla. Se tornasse a casa non mi dispiacerebbe". "Me lo aspettavo – commenta Orlando – ma lo accetto. Sicuramente non riusciamo a prenderci e rispetto questa sua scelta". Pierpaolo Pretelli: "Io dico Samantha De Grenet. Ho stima di lei e affetto, però in questo momento preferisco dare una chance a Stefania e Andrea". Chiude Tommaso Zorzi: "Nomino Andrea, perché è stato meno d'acciaio di Samantha e Stefania, che si sono dimostrate fortissime".

Dayane Mello è la prima finalista del GFVip

Dayane Mello è la prima concorrente a conquistare la finale, nella puntata del 25 gennaio. La modella brasiliana entra nella casa promettendo di metterla in subbuglio. Durante il reality non trova l'amore, ma sfrutta l'occasione per tirare fuori una personalità forte e tenace. Non c'è concorrente nella casa che non si sia scontrato almeno una volta con Dayane, ma col tempo gli inquilini iniziano ad conoscere e apprezzare le tante sfaccettature del suo carattere. Con Rosalinda Cannavò nasce un'amicizia profonda e spensierata, al punto da far pensare ai fan che tra loro possa sbocciare un amore ma, dopo infiniti tira e molla, le due donne decidono di proseguire il loro percorso in autonomia. Il lutto per la morte del fratello di Dayane è un evento inedito e drammatico che sconvolge l'armonia dell'intera casa. Ma è in quel momento che Dayane capisce il reale supporto dei compagni.

Pierpaolo Pretelli è il secondo finalista del GFVip

Pierpaolo Pretelli si è aggiudicato un posto da finalista nella puntata del 29 gennaio, dopo aver vinto il televoto contro Andrea Zelletta. Pierpaolo entra nella casa come un ragazzo genuino, divertente e dai modi educati. L'attrazione con Elisabetta Gregoraci è fatale e ben presto inizia la loro "favola d'amore". Favola appunto, perché di fatto la loro storia non è destinata a sbocciare. Superata la delusione per l'uscita e il "no" della Gregoraci, Pretelli accoglie con entusiasmo l'ingresso nella casa di Giulia Salemi, l'influencer italo persiana con la quale riscopre la gioia dell'amore. Dopo una serie di scontri con la famiglia di lui e di lei, i concorrenti vivono il loro rapporto con serenità, fino all'eliminazione di Giulia, che lascia Pierpaolo solo a portare a termine il suo percorso.

Tommaso Zorzi è il terzo finalista del GFVip

Tommaso Zorzi è il terzo finalista del GFVip. L'influencer vince il televoto contro Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò nella puntata del 15 febbraio. Il 25enne è considerato fuori e dentro la casa il protagonista indiscusso di questa edizione. Divertente, istrionico, esibizionista, un vero e proprio "one man show", ma al tempo stesso fragile e profondo, vulnerabile nel ciclone di emozioni dei suoi 25 anni. Tommaso conquista il pubblico e traina gli ascolti con il suo Late Show di successo, mettendo in mostra il suo talento televisivo. Nella casa stringe un rapporto di amicizia importante con Francesco Oppini, che sa prendersi cura delle sue fragilità e farne tesoro. Lo stesso farà Stefania Orlando, sua inseparabile compagna di gioco, la sua metà perfetta con la quale instaura un'intesa esplosiva.