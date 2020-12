Guenda Goria, fuori dal GFVip, ha preso le difese della madre Maria Teresa Ruta, che nelle ultime settimane in casa sta vivendo momenti difficili. Pochi giorni fa Maria Teresa ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata a piangere mentre stava lavando i piatti in cucina, senza voler spiegare il motivo. A Tommaso poi ha confidato di essersi sentita esclusa, perché in casa si formano dei gruppetti e nessuno la invita mai. Ad aggiungere tensione, la lite scoppiata con l'amica Stefania Orlando e i comportamenti sessisti e offensivi di Filippo Nardi, di cui ancora non sembra essersi accorta.

Il messaggio di Guenda per la mamma

Guenda non ha più intenzione di stare a guardare ed è intervenuta su Twitter prendendo le difese della mamma Maria Teresa Ruta, a suo avviso maltrattata da alcuni inquilini della casa. Nessun riferimento specifico, nemmeno a Filippo Nardi, che negli ultimi giorni ha avuto atteggiamenti di disprezzo nei suoi confronti, scivolando su frasi sessiste e offensive. Guenda ha voluto solo mandare il suo supporto alla mamma ancora in casa e ci ha tenuto a specificare che Maria Teresa merita ben altri trattamenti da parte dei compagni:

Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. E’ una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma! Spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore.

Filippo Nardi maltratta Maria Teresa Ruta

Alcuni vip non sembrano gradire le provocazioni di Filippo Nardi, il più delle volte sopra le righe e spesso fuori luogo. Il concorrente, in particolare. si è sbilanciato in alcune frasi sessiste e offensive nei suoi confronti, spingendo persino il pubblico a chiedere la sua squalifica dal gioco su Twitter, con tanto di hashtag #nardifuori. “Se fosse l’ultima donna sulla faccia della Terra ci farei una sveltina, metterei solo la punta”. In un altro momento ha parlato di "tea-bagging", un termine che generalmente indica una pratica di sesso orale che la donna mette in atto per compiacere l'uomo. Un riferimento, quello di Nardi, non solo volgare, ma anche dispregiativo e sessista. In più l'ha definita "bordeline", attribuendole un disturbo della personalità e, in un'altra occasione, ha finto come se dovesse vomitare parlando di Maria Teresa.

La crisi di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta è esplosa dicendo di sentirsi molto esclusa dal gruppo. Ha spiegato: "Fanno tutti gli splendidi, poi tutti se ne vanno, si fanno i gruppetti. Chi va di qua, chi va di là, ma nessuno mi invita mai. Mi avete vista che lavavo i piatti e ve ne siete andati […] Non mi chiamate mai, sono sempre io che mi aggiungo a voi". Filippo Nardi le ha fatto notare di non avere bisogno di un invito ufficiale, se vuole unirsi a uno dei gruppi può farlo spontaneamente. Poi ha ironizzato: "Io a breve vado in bagno, vuoi venire con me?". Ma Maria Teresa ha continuato: "Siete andati via in tre, mi avete visto che stavo lavando". Infine, è andata in camera da letto e a Tommaso Zorzi ha confidato: “Mi sento sola, tutto qua. Amata e sola. Lo sai che sono una difficile io”.