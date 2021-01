All'indomani degli scontri tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, i due influencer ricevono inaspettatamente un aereo dedicato ad entrambi. "GSTZ Più volte persi, una volta in più ritrovati", recita lo striscione firmato da "Matt", ovvero lo stilista e migliore amico di Giulia Matteo Evandro Manzini, e i loro fan. Ma i due non sembrano affatto felici di ricevere la sorpresa, Tommaso poco dopo rientra in casa senza prestare attenzione all'aereo e Giulia spiega ai compagni cosa vorrebbe davvero dal rapporto con lui.

Giulia Salemi vorrebbe dimostrazioni da Tommaso

Giulia aveva delle aspettative. Quando è entrata nella casa, tra lei e Tommaso c'erano indubbiamente degli attriti, dovuti a discussioni del passato lasciate irrisolte. Per questo, nella casa si aspettava di recuperare il rapporto con l'influencer e di portarlo ad un livello superiore. Ma non è stato così, perché da parte di Tommaso non ha visto le buone intenzioni. "Per me ad un certo punto l'amicizia deve avere un'evoluzione e tra noi due non c'è stata", ha spiegato a Dayane. "Anche se lui dice che non siamo amici intimi, io in passato sono stata male per lui e ho pianto. Ho sempre dato un valore maggiore di lui al nostro rapporto, pensavo che questa fosse la volta buona per fare un salto".

La lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

La lite tra Giulia Salemi e Tommaso è scoppiata subito dopo la puntata in cui lei lo ha nominato come il concorrente che non merita la finale. Togliendo all'influencer la possibilità di garantirsi un posto nell'ultima puntata del 1 marzo. Tommaso ha sfogato tutta la sua tensione spiegando ai compagni di esserci rimasto molto male per la scelta di Giulia. Una decisione sicuramente dettata dall'amore e dalla volontà di tutelare Pierpaolo: "Hai scelto l'amore e non l'amico", si è rivolto a lei non appena è entrata nella conversazione, "ma allora perché dici da settimane che fuori siamo migliori amici? Hai fatto la vittima fino a ieri". Tommaso non avrebbe mai voluto essere salvato da Giulia con la scusa del "Tanto tu in finale ci arrivi lo stesso". Giulia ha riportato le sue motivazioni, spiegando di avere agito d'istinto in un momento di confusione e difficoltà. Sospetta che l'influencer cerchi di litigare per strategia e che si aggrappi a qualsiasi cosa per farla "passare in maniera negativa".