Francesco Oppini, assente nella puntata di venerdì 19 febbraio del GFVip ma che promette di tornare in studio lunedì, segue la diretta da casa. Quello di questa settimana era un televoto particolarmente sofferto per l'ex concorrente, che nella casa ha stretto un'importante amicizia con Stefania Orlando. La conduttrice ha rischiato per un soffio l'eliminazione, ma si è salvata lasciando esclusa dal gioco la coinquilina Giulia Salemi.

Francesco Oppini felice della vittoria di Stefania Orlando al televoto

In un video pubblicato nelle Instagram Stories, Francesco Oppini segue il momento dell'atteso verdetto del televoto. Non appena Alfonso Signorini annuncia che ad essere eliminata è Giulia Salemi, Oppini esulta pazzo di gioia, come fosse una vittoria personale. E di fatto in parte lo è, visto che l'ex gieffino sostiene con passione l'amica Stefania Orlando. Voleva essere quello il messaggio del suo video, ma forse è apparso fin troppo entusiasta, senza curarsi della Salemi che nel frattempo è stata eliminata dal gioco. D'altronde, ad un passo dalla finale, Francesco Oppini è ormai certo di chi vorrebbe vedere tra i possibili vincitori.

Francesco Oppini sostiene Rosalinda contro Dayane

Ma c'è un altro schieramento del quale Oppini non fa mistero. Ovvero l'appoggio a Rosalinda Cannavò nella sua sfida contro Dayane Mello. Ormai si può parlare di un vero e proprio duello tra le due donne della casa che, un tempo amiche, hanno ormai sancito il loro divorzio escludendo ogni possibile strategia di coppia nella corsa verso la finale. Su Instagram Oppini rivolge un messaggio diretto alla Cannavò: "Sveglia! Basta tollerare". Le intolleranze del conduttore nei confronti della modella brasiliana, d'altronde, sono un fuoco che non si è mai spento.

La finale del GFVip e i primi finalisti

Mancano solo due puntate prima della finalissima del Grande Fratello Vip. Nella prima serata di lunedì 22 febbraio probabilmente scopriremo chi dei concorrenti si aggiungerà alla rosa dei finalisti già composta da Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Una scelta che spetterà al pubblico, ma che dovrà tenere conto dell'esito del prossimo televoto. Uno tra Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Stefania Orlando sarà infatti eliminato dal gioco nella prossima puntata.